Adiós al suelo de madera en tu dormitorio: su sustituto ya está en España y es mucho más elegante y práctico

El suelo de madera ha sido el protagonista indiscutible en la decoración del hogar durante muchos años, pero ahora está empezando a perder terreno frente a otras tendencias actuales. Las necesidades de las familias han cambiado con el paso del tiempo, y el diseño de interiores ha evolucionado para adaptarse a ellas. Hoy en día, ya no valoran únicamente la estética, sino que prestan especial atención al confort y la funcionalidad, y aquí es donde entra en juego el microcemento, que poco a poco se está convirtiendo en uno de los materiales más demandados.

Este material combina diseño y resistencia, dos aspectos muy valorados por las familias del siglo XXI. Hasta hace relativamente poco tiempo, el microcemento se utilizaba casi de forma exclusiva en locales comerciales y espacios industriales, pero finalmente ha dado el salto a la decoración del hogar. Su estética continua y sofisticada, sin juntas visibles, crea una sensación de amplitud y armonía que transforma por completo la percepción de la estancia.

El sustituto de los suelos de madera en el dormitorio

A diferencia de otros materiales como la madera o las baldosas cerámicas, el microcemento no tiene juntas, así que crea un pavimento uniforme que ayuda a que los espacios parezcan más grandes y luminosos. Esto es algo especialmente en viviendas pequeñas, donde cada metro cuadrado. Sin embargo, el auge del microcemento no se explica sólo por su apariencia.

En términos de funcionalidad, es un material extremadamente resistente al desgaste, un gran punto a favor frente a la madera natural. Mientras que el parquet se puede rayar con facilidad o perder su brillo con el paso del tiempo, el microcemento soporta golpes, rozaduras y tiene una larga vida útil con un mantenimiento mínimo.

A esto se suma su buen comportamiento frente a los cambios de temperatura. En España, cada vez más hogares tienen sistemas de calefacción por suelo radiante. La madera es compatible con este sistema, pero, con los años, se puede dilatar o contraer debido a los cambios térmicos. Por el contrario, el microcemento no se ve afectado por estas variaciones, lo que lo convierte en un aliado perfecto para las viviendas modernas.

Esta combinación de resistencia y estética ha hecho que cada vez más interioristas lo recomienden no sólo para salones o cocinas, sino también para dormitorios. Todavía hay quienes asocian este material a espacios fríos y de estilo industrial, pero los acabados actuales, como texturas sedosas o tonos suaves, permiten crear ambientes muy cálidos y acogedores.

En la actualidad, se puede aplicar en un amplio abanico de colores, desde tonos arena o beige hasta grises claros y blancos rotos. Por lo tanto, el microcemento es un material que se puede adaptar fácilmente a diferentes estilos decorativos: minimalismo, nórdico, contemporáneo… Los diseñadores de interiores aseguran que simboliza el equilibrio entre estética y funcionalidad que define a los hogares modernos.

Su popularidad en España está creciendo a un ritmo de vértigo, lo que demuestra que las tendencias están cambiando, y es momento de adaptarse a ellas. Otro de los factores que explican su popularidad es la facilidad de mantenimiento. A diferencia de la madera, el microcemento se limpia fácilmente con productos neutros.

Instalación

Para instalar el microcemento, es necesario preparar adecuadamente la superficie y aplicarlo con cuidado, ya que es un producto de grano muy fino

Asegúrate de que la base está limpia, seca y nivelada. Es importante reparar grietas o daños previos. Aplica una capa de imprimación para mejorar la adherencia del microcemento al sustrato. Extiende una capa de microcemento base. Esto puede requerir varias capas, y es necesario secar entre cada una. Completa la capa de regularización con una malla de fibra de vidrio con tratamiento alcalino cuya función es absorber los posibles movimientos que se puedan producir dentro del soporte y actuar como puente si el soporte presenta fisuras por retracción. Una vez seco, lija la superficie para eliminar irregularidades. Aplica dos manos de revestimiento hasta conseguir el milímetro de espesor. A esta capa se le pueden añadir pigmentos para conseguir una amplia gama de colores. Protege la superficie con un sellador específico para microcemento.

Mantenimiento

El mantenimiento del microcemento es clave para conservar su a durabilidad a lo largo del tiempo. Para su limpieza diaria basta con utilizar productos neutros; una mopa suave o un paño ligeramente húmedo son suficientes para eliminar polvo y suciedad. Aunque el microcemento es resistente, es conviene aplicar periódicamente un sellador para proteger la superficie frente a manchas. Para prevenir rayones o pequeños daños, es recomendable colocar protectores en las patas de muebles y evitar golpes fuertes o el arrastre de objetos pesados.

En definitiva, el adiós al suelo de madera no implica una pérdida de calidez ni de elegancia, sino una evolución natural hacia materiales que responden mejor a las necesidades de los hogares actuales.