Ni bicarbonato ni vinagre: el ingrediente que siempre está en tu cocina con el que tus ventanas quedarán como nuevas en pocos minutos

Hay un ingrediente que siempre está en tu cocina que hará que las ventanas queden como nuevas en pocos minutos, no tendrás que usar ni bicarbonato ni vinagre. Las ventanas son una de las partes más visibles de nuestra casa, de tal forma que tendremos que empezar a crear algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Ni vinagre ni bicarbonato

El bicarbonato se ha convertido en uno de los ingredientes que deberemos empezar a poner en práctica para poder dejar unas ventanas limpias como el primer día. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en todo lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El vinagre es un elemento que usamos para sacarle brillo a las ventanas y hacerlo de una manera muy diferente. Con ciertos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Tus ventanas quedarán como nuevas con el ingrediente que está en tu cocina

Los expertos de Reale nos dan en su blog una serie de consejos que debemos empezar a tener en consideración, antes que nada:

Limpia siempre de arriba a abajo. Parece evidente pero no lo es tanto. Al limpiar el cristal de la ventana empezando en su parte alta y siguiendo en dirección descendente, evitarás que el agua y la suciedad vuelvan a manchar zonas que ya has limpiado previamente.

Utiliza un paño adecuado. Utiliza un paño o una esponja suave para evitar la aparición de rayones en el cristal y para retirar los restos de jabón y suciedad de los cristales.

Utiliza productos adecuados. Una manera de asegurarte de que las ventanas quedan tal y como quieres es utilizar los productos adecuados para cada una de ellas.

Uno de estos productos adecuados, puede ser un buen básico que pondremos en práctica cuando lo que necesitamos son unas ventanas limpias que acaben siendo aquello que deseamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica unos trucos esenciales que llegan de la mano de estos expertos: «para limpiar las ventanas por fuera es recomendable utilizar una mezcla de agua y jabón que permita retirar del todo la suciedad proveniente del exterior. Para las partes interiores del cristal, por el contrario, puedes usar una mezcla de vinagre y agua caliente. El vinagre ayuda a que la suciedad se despegue del cristal, lo que permite retirarla casi sin esfuerzo. Además de los cristales, las ventanas tienen otros componentes, como marcos o picaportes, que también deberás limpiar llegado el momento. Por ejemplo, para limpiar las ventanas de aluminio, cada vez más populares, es importante que utilices un paño suave o incluso un simple papel de cocina con agua y un poco de jabón. De esta forma, evitarás que se formen manchas. Asimismo, debes tener cuidado de no frotar las superficies de aluminio con movimientos circulares, ya que podrían rayarse. En el caso de ventanas de madera, lo más recomendable es valerse de un pincel o una brocha fina para retirar las capas de suciedad más externas, y utilizar después un paño húmedo para limpiar en profundidad los marcos. Si se ha acumulado una gran cantidad de suciedad, puedes utilizar agua y jabón para retirarla, pero ten cuidado de que este no sea agresivo y acabe dañando el barniz. Otros materiales, como el PVC, son más agradecidos. Si los marcos de tus ventanas están hechos de este material, bastará con que utilices una gamuza húmeda con un poco de jabón para retirar eficazmente cualquier tipo de mancha».