Se muda y no da crédito cuando ve este objeto que en España es de lo más habitual

Los choques culturales son un de las tendencias más virales en TikTok. Personas, generalmente jóvenes, que se mudan a otros países y comparten cuáles son las cosas que más les han sorprendido. En este caso, la protagonista es la usuaria @katieboggs_, una estadounidense que se ha hecho muy popular al mostrar su sorpresa con algo mientras paseaba por una calle en España.

«Esto es algo muy especial con lo que obsesionarse en España como estadounidense, pero me encanta lo limpias que están las calles porque tienen siempre estos increíbles contenedores de basura», comienza explicando.

«Y esta es mi parte favorita: puedes pisar esta cosa y abrirás la parte superior con tu pie para que no tengas que tocarla», añade antes de calificar esa barra como «otro invento genial español».

Previamente, @katieboggs_ ya había colgado otro vídeo en la red social enseñando otro «invento» que le había dejado muy sorprendida: el brasero. «Les enseñaré mi nuevo invento favorito de España. No sé si tenemos algo así en Estados Unidos, pero nunca lo he visto. ¡Debajo de la mesa hay un calentador!».

Choque cultural en el supermercado

Recientemente, @mamainmadrid, una madre estadounidense, ha publicado en TikTok un vídeo mostrando las cosas que más le sorprenden al hacer una compra en un supermercado de Madrid.

En primer lugar, le llama la atención la existencia de máquinas para exprimir zumo de naranja fresco en el momento, en lugar de adquirirlo ya embotellado. También se sorprende por la posibilidad de adquirir individualmente una lata de refresco o cerveza, en lugar de tener que comprar un pack completo.

Además, destaca la amplia oferta de vinos «económicos y deliciosos» disponibles. También resalta el hecho de que los huevos o la leche no estén refrigerados, sino que se encuentren a temperatura ambiente, y que haya diversas graduaciones o tipos de aceite disponibles, ya que están acostumbrados a comprarlos de forma más genérica.

De manera divertida, asegura que siente «estrés y pánico» al momento de guardar la compra en las bolsas al llegar a la caja del supermercado. Por último, resalta que el «coste total para una semana de una familia de cinco miembros es de 140 euros», algo impensable en Estados Unidos.

Las cosas que más le sorprenden a una española en China

Por otro lado, la usuaria de TikTok @juliag.art, una joven española, se ha hecho viral al compartir en un vídeo los choques choques culturales que ha vivido tras pasar un mes en China.

Lo que más le ha sorprendido es «lo guarros que son respecto a nuestros estándares occidentales». La joven menciona que cada cinco minutos escucha a alguien escupiendo por la calle y que además lo hacen de una manera muy exagerada, lo que resulta muy incómodo para una persona de España que no está acostumbrada a estas prácticas.

La joven también habla de los choques culturales que ha experimentado con la comida: «Me doy cuenta de que la comida es muy distinta según la provincia en la que estés en China. Hay provincias donde me ha encantado la comida, pero en otras no tanto, ya que comen cosas muy diferentes y a veces consideradas raras. Además, el traductor no funciona correctamente, por lo que a veces no se sabe exactamente qué se está comiendo».

Finalmente, hace alusión a la barrera del idioma y y destaca lo difícil que resulta la comunicación: «Aquí realmente hay una barrera idiomática muy, muy, muy grande, y es muy complicado comunicarse en general. Y la verdad es que agota, agota mucho».