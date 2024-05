Mucho cuidado si ves estas marcas en la puerta de tu casa: te van a robar

Hay algunas marcas que los ladrones pueden poner en la puerta para saber en todo momento si pueden o no robar en esta casa, sabiendo las horas que está vacía. Antes de atacar cualquier vivienda, todo ladrón efectúa un seguimiento, para poder saber si es rentable o no, y la mejor hora para robar.

Los expertos en seguridad han advertido que con determinadas marcas en la puerta pueden ser algunas señales clave para analizar a la persona que vive en esa casa. Conocer este tipo de marcas puede ser la que nos aporte un cambio de ciclo importante.

Te van a robar si ves estas marcas

A la hora de buscar opciones para robar en una casa, los ladrones saben muy bien dónde y cómo dar el golpe. No es que sean expertos en comportamiento humano o que tengan una bola de cristal. Simplemente, están vigilando determinadas comunidades de vecinos y puertas para tener algunos datos más de la persona que vive en esas casas. No suelen ir a robar en lugares que no hay un buen botín o que saben que los pueden pillar con las manos en la masa.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para que nuestra casa se convierta en un búnker. Empezando por unos detalles que son fundamentales y que quizás nadie, hasta la fecha, habría imaginado. Hay ciertos elementos que llegan y que se colocan en nuestra puerta con la idea de ir en busca de algunas pistas. Especialmente si tenemos en cuenta que quizás en estas fechas hacemos el traslado o preparamos nuestra segunda residencia para vivir.

Son tiempos en los que quizás deberíamos empezar a vivir de una forma distinta, con la mirada puesta a un futuro prometedor que quizás deberíamos empezar a tener en cuenta. Lejos de ladrones y con la tranquilidad que deseamos. Lo único que debemos hacer es estar atentos a nuestra puerta o a la del vecino, crear una comunidad que esté pendiente de las puertas, especialmente si estamos de vacaciones o si tenemos que dejar nuestras casas. Es bueno organizarse.

De esta manera se conseguirá estar pendiente de unas marcas que pueden significar que un ladrón anda cerca, algo que ni la mejor de las alarmas puede detectar y que quizás nos evite más de un susto. Esto es lo que dicen los especialistas en seguridad sobre las marcas en la puerta.

Si ves estas marcas en tu puerta mucho cuidado

Son muchos los que empiezan a ver algunas marcas en su puerta, siendo una de las maneras para conseguir saber quién vive en la casa y qué horario tiene. Si las vemos, lo mejor es ponerse en contacto con la policía para que vigile la zona, significará que uno o varios ladrones andan cerca y eso es algo que debemos eliminar por completo. Para conseguirlo, nada mejor que estar pendiente de algunas señales que siempre pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después.

Desde Prosegur una marca líder en seguridad, han realizado un análisis de las marcas en las puertas, llegando a la conclusión de que: «Las víctimas son estudiadas en todo momento para planear el método más adecuado. La “X” -una de las fórmulas más empleadas- indica que un hogar quedará libre por vacaciones, mientras que esa misma señal rodeada por una circunferencia implica que los propietarios regresarán dentro de poco, por lo que el tiempo para efectuar el robo es mucho más limitado. Sus significados son tan amplios que pueden dar la información de en qué momento del día la casa está libre: M -mañana- W -noche-; y D -domingos-. En caso de haber un número situado dentro del círculo, este significará qué día -o a partir de cuál- del mes los ladrones lo tendrán más sencillo para llevar a cabo su plan. Para identificar que una casa es un buen objetivo, los criminales dibujan una línea que conecta dos óvalos. Si atesora objetos de gran valor, basta con tres lazadas consecutivas. Un rombo significa que se encuentra desocupada; un círculo, que es una zona con mucha vigilancia; y un triángulo, que se trata de un domicilio en el que ya se ha robado previamente. La alineación de círculos también puede ser variable y tiene dos significados diferentes: si es sencillo acceder a la vivienda, se vislumbrarán tres horizontales; mientras que con cinco en posición diagonal los cacos recuerdan que deben hacer uso de una palanca para acceder».

Siguiendo con el mismo análisis: «un rectángulo dividido en cuatro con rayas verticales señala que hay al menos un perro dentro; mientras que esa misma forma geométrica abierta por la izquierda y dividida en cuatro con rayas verticales indicará que sólo habitan mujeres. Para identificar que vive dentro una persona discapacitada los cacos dibujan dos rectángulos entrelazados y abiertos. Y, en caso de haber niños solos en la vivienda, emplean dos ondas con una raya. Además, en el caso de los niños, si las ondas están sobre la línea, significará que están solos por la mañana. En cambio, si se encuentran por debajo, no estarán acompañados por la tarde. Una cruz en el interior de un óvalo dará a entender que no hay objetos de valor dentro, mientras que una línea horizontal junto a un óvalo indicará que los habitantes del domicilio no están en casa y que, a pesar de ello, hay ciertos obstáculos para realizar su plan. Tres rayas verticales señalan que se trata de una casa de tipo caritativo, mientras que una L horizontal invertida quiere decir que no hay nada. Sin embargo, las marcas en las puertas para robar en España van mucho más allá de simples dibujos».