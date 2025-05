Mucho cuidado si te aparece esto en las uñas: todo el mundo lo ignora pero es peligroso

Las uñas no suelen ser algo que nos preocupe demasiado, más allá de cuando queremos pintarlas, acudir a un profesional para dejarlas perfectas o aplicar técnicas como las uñas de gel. Sin embargo, ¿alguna vez te has parado a pensar que el estado de tus uñas puede reflejar cómo está tu salud? Dicho así suena alarmista, sí, pero no es ninguna exageración. A veces, una simple línea o una marca que ignoramos por completo puede estar indicando que algo no va bien. Y aunque la mayoría pasa por alto estos cambios, conviene saber identificarlos. Porque no siempre son inocentes.

Entre las alteraciones más comunes están las llamadas líneas de Beau: unas marcas horizontales que cruzan la uña de lado a lado, como si hubieran frenado en seco su crecimiento. A veces son consecuencia de un golpe, de un dedo aplastado, de un manotazo mal dado. Pero otras veces no hay ningún golpe que las explique. Aparecen después de una fiebre alta, de una gripe fuerte o incluso tras una temporada de mucho estrés físico o emocional. También pueden deberse a deficiencias nutricionales o a enfermedades más serias, como la diabetes o la psoriasis. Son señales que el cuerpo deja impresas en un lugar insospechado. Y aunque no siempre indican un problema grave, tampoco conviene restarles importancia. Saber reconocerlas puede ayudarnos a actuar a tiempo y a consultar con un especialista antes de que algo pequeño se convierta en algo mayor. Las uñas hablan, pero hay que saber mirar.

Mucho cuidado si te aparece esto en las uñas

Una de las primeras cosas que pueden alarmarnos al mirar las uñas son las llamadas líneas de Beau. Surcos horizontales, ligeramente hundidos, que cruzan la uña de lado a lado. Suelen indicar que el crecimiento de la uña se ha detenido temporalmente. Este tipo de interrupción puede deberse a múltiples factores, tanto físicos como internos.

El origen más evidente es el traumático: golpes, presiones repetitivas o aplastamientos. Pero también pueden aparecer como consecuencia de procesos infecciosos, fiebre alta, reacciones a medicamentos o tratamientos agresivos como la quimioterapia.

Cuando el organismo está lidiando con algo más importante, como una enfermedad o una respuesta inmunológica intensa, deja de invertir energía en funciones “no esenciales”, como el crecimiento de las uñas. Esa pausa queda marcada, semanas después, como una línea de Beau.

Otras causas comunes de estrías en las uñas

No todas las marcas que aparecen en las uñas son líneas de Beau, ni todas tienen el mismo significado. Estas son algunas de las causas más frecuentes detrás de las estrías o alteraciones en la superficie ungueal:

Déficits nutricionales . Falta de zinc, hierro, biotina o proteínas puede afectar directamente al crecimiento de las uñas.

. Falta de zinc, hierro, biotina o proteínas puede afectar directamente al crecimiento de las uñas. Alteraciones hormonales. Etapas como el embarazo o la menopausia pueden provocar cambios temporales en su aspecto.

Etapas como el embarazo o la menopausia pueden provocar cambios temporales en su aspecto. Estrés físico o emocional . A menudo infravalorado, pero con consecuencias visibles en piel, cabello y uñas.

. A menudo infravalorado, pero con consecuencias visibles en piel, cabello y uñas. Enfermedades sistémicas . La diabetes, los trastornos tiroideos o enfermedades autoinmunes como la psoriasis pueden dejar su huella también en las uñas.

. La diabetes, los trastornos tiroideos o enfermedades autoinmunes como la psoriasis pueden dejar su huella también en las uñas. Efectos secundarios de medicamentos. No solo la quimio; otros tratamientos pueden afectar su crecimiento o textura.

¿Y las líneas verticales? ¿También hay que preocuparse?

Las estrías que van de la base de la uña a la punta (longitudinales) son mucho más comunes y, en la mayoría de los casos, no representan un problema serio. Suelen estar relacionadas con el paso del tiempo, una hidratación deficiente o factores genéticos.

Sin embargo, si esas líneas se vuelven muy marcadas, aparecen de forma repentina o se acompañan de otros síntomas, también conviene estar alerta. Podrían estar avisando de una carencia persistente o de una condición médica que aún no ha sido diagnosticada.

Cuándo deberías consultar con un especialista

No todas las marcas son motivo de alarma, pero hay señales claras de que conviene pedir cita:

Si las líneas son horizontales y afectan a varias uñas a la vez.

son horizontales y afectan Si han aparecido tras una enfermedad importante o un episodio de fiebre alta.

o un episodio de fiebre alta. Si se acompañan de cambios en la textura, color o grosor de las uñas.

Si además notas fatiga, caída del cabello o cualquier otro síntoma persistente.

Un dermatólogo o un médico de atención primaria puede realizar una valoración rápida y, si es necesario, solicitar analíticas o derivarte al especialista adecuado.

Cómo prevenir alteraciones en las uñas

Aunque no siempre podemos evitar que las uñas reflejen lo que pasa en el interior, sí hay ciertos hábitos que ayudan a mantenerlas sanas:

Llevar una dieta rica en nutrientes . El hierro, el zinc, la biotina y las proteínas son fundamentales.

. El hierro, el zinc, la biotina y las proteínas son fundamentales. Hidratar las uñas y las manos a diario. Especialmente si usas productos de limpieza o estás expuesta al frío.

Especialmente si usas productos de limpieza o estás expuesta al frío. Evitar los químicos agresivos . Los quitaesmaltes con acetona y los esmaltes de mala calidad pueden debilitarlas.

. Los quitaesmaltes con acetona y los esmaltes de mala calidad pueden debilitarlas. Darles descanso. Si usas esmalte permanente o uñas de gel, es importante dejar periodos sin productos para que se regeneren.

Si usas esmalte permanente o uñas de gel, es importante dejar periodos sin productos para que se regeneren. Proteger las manos en tareas domésticas. El uso de guantes sigue siendo clave.

Las uñas no son sólo un complemento estético. Son un reflejo silencioso de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Por eso, observarlas con atención no es una cuestión de vanidad, sino de salud. Una marca, una línea, un cambio de textura o de color. Pueden ser algo pasajero, sí. Pero también pueden ser una señal a la que merece la pena prestar atención.