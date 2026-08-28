Montserrat Beltrán, experta en Feng Shui, sobre las lámparas de sal: «Desprende iones y tiene una doble energía»

Las lámparas de sal se han convertido en un elemento habitual en muchos hogares, tanto por su característica luz anaranjada como por el ambiente cálido que aportan a cualquier estancia. En este contexto, la experta en Feng Shui Montserrat Beltrán ha explicado el significado que pueden adquirir las lámparas de sal cuando se incorporan a una vivienda siguiendo los principios de esta filosofía ancestral.

Beltrán pone el foco precisamente en las características que, dentro del Feng Shui, se atribuyen a estas lámparas. «Desprende iones y tiene una doble energía», afirma la experta.

Las lámparas de sal en el Feng Shui

Montserrat Beltrán, experta en Feng Shui, explica que esta disciplina establece una relación entre las distintas zonas de una vivienda y determinados ámbitos de la vida. «Cada zona de la casa se asocia con un aspecto de la vida», señala. Partiendo de esta premisa, la expertos destaca la importancia que el Feng Shui otorga a los objetos que se encuentran en cada una de las estancias.

«Cuando sabemos qué aspecto de la vida está ahí representado, cuando se introduce buena energía en ese espacio, ésta puede repercutir en el ámbito al que está asociado», explica Beltrán. En este caso, la experta hace referencia a conceptos como la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Por ello, asegura que ha incorporado diferentes elementos vinculados a estas ideas en determinadas zonas de su vivienda.

Entre esos objetos se encuentran las lámparas de sal, muy fáciles de reconocer tanto por su particular apariencia como por la tonalidad cálida que desprenden cuando se encienden. «La lámpara de sal es un clásico en Feng Shui, es un elemento que tiene una doble energía», afirma la experta. De este modo, Beltrán incluye este tipo de lámparas entre los objetos que pueden emplearse siguiendo los principios de esta disciplina.

Guía práctica

Siguiendo los principios del Feng Shui, es recomendable colocar la lámpara de sal sobre una mesa de madera. De acuerdo con esta filosofía ancestral, la madera representa conceptos como el crecimiento, la estabilidad y la prosperidad. La combinación de ambos elementos, por tanto, favorece la circulación de energías asociadas con la abundancia. Lo ideal es ubicarla en una mesa auxiliar, una mesa de centro o algún mueble de madera ubicado en un ambiente donde la familia pase buena parte del tiempo* como el salón o el comedor.

En el Feng Shui, la madera es uno de los cinco elementos fundamentales junto con el agua, el fuego, la tierra y el metal. Cada uno de ellos representa distintos aspectos relacionados con la naturaleza y el desarrollo personal, y que el equilibrio entre todos ellos es esencial para conseguir espacios armoniosos. Para mantener la lámpara en buenas condiciones durante más tiempo, conviene tener en cuenta una serie de cuidados sencillos:

Mantenerla seca. Al estar compuesta principalmente por sal, puede absorber la humedad presente en el ambiente.

Limpiarla con un paño seco. Conviene evitar un uso excesivo de agua, ya que podría afectar a su superficie.

Encenderla con frecuencia. El calor generado por la bombilla puede ayudar a disminuir la humedad acumulada.

Mejores ubicaciones

La sala de estar es el corazón del hogar, donde los miembros de la familia se reúnen para descansar, charlar y compartir tiempo de calidad juntos. Colocar una lámpara de sal del Himalaya en esta estancia puede contribuir a crear un ambiente cálido y acogedor. El Feng Shui recomienda colocar la lámpara en la zona noreste o suroeste del salón, ya que estas orientaciones se relacionan con la armonía y el equilibrio.

El dormitorio es otro de los lugares en los que suele recomendarse colocar una lámpara de sal del Himalaya. Su cálida iluminación puede aportar una atmósfera relajante y acogedora, algo fundamental para disfrutar de un descanso reparador. Según el Feng Shui, se puede colocar sobre una mesita de noche o una cómoda, preferiblemente alejada de la luz solar directa.

El recibidor constituye la primera zona que se encuentra una persona al acceder al hogar. En el Feng Shui, este espacio tiene especial importancia porque se considera el punto por el que entra la energía al hogar. y clocar una lámpara de sal del Himalaya cerca de la puerta principal se relaciona, dentro de esta tradición, con la intención de favorecer la energía positiva.

Finalmente, colocar una lámpara de sal del Himalaya sobre el escritorio o en una estantería puede ayudar a crear un entorno visualmente tranquilo en el espacio de trabajo. Su luz tenue aporta calidez al espacio y puede hacer que la oficina resulte más agradable. Según determinadas interpretaciones del Feng Shui, situarla en la esquina suroeste de la oficina se relaciona con las relaciones, la cooperación y el trabajo en equipo.