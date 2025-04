El ‘modo espía’ llega a WhatsApp y lo va a cambiar todo: así se puede activar

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. Sin embargo, a medida que su uso se ha expandido, también lo ha hecho la necesidad de tener mayor control sobre la privacidad de la información personal. Aunque muchas de las opciones de privacidad son conocidas por los usuarios, hay configuraciones específicas que permiten operar dentro de la plataforma de manera más discreta, sin dejar rastro visible de nuestra actividad. Este conjunto de herramientas es lo que muchos llaman el «modo espía» de WhatsApp.

Desde desactivar las confirmaciones de lectura hasta restringir el acceso a chats específicos, conocer todas las opciones disponibles puede ayudarte a navegar la app de manera más confidencial, sin comprometer tu seguridad ni tu tranquilidad. Aunque no existe una función única que haga que WhatsApp sea completamente invisible, la combinación de una serie de opciones permite a los usuarios usar la aplicación sin dejar rastro visible de su actividad.

Así funciona el ‘modo espía’ de WhatsApp

El término «modo espía» no corresponde a una herramienta oficial de la aplicación, sino que hace referencia al conjunto de opciones de privacidad que se pueden configurar para hacer un uso más discreto de WhatsApp. Estos ajustes permiten que un usuario pueda leer mensajes sin que el remitente se entere, sin mostrar la hora de su última conexión, o incluso sin que otros sepan cuándo está en línea.

Confirmaciones de lectura

Una de las primeras cosas que muchos usuarios ajustan al utilizar WhatsApp en «modo espía» es la función de confirmaciones de lectura. Esta función es la que permite saber si alguien ha leído un mensaje, ya sea en un chat individual o grupal. Para desactivar las confirmaciones de lectura en un chat individual, basta con seguir estos sencillos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. Dirígete al menú de opciones, que está representado por tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla. Accede a «Ajustes». Selecciona la opción «Privacidad». Dentro de este menú, busca y desactiva la opción «Confirmaciones de lectura».

Una vez que desactives esta opción, los mensajes que recibas no generarán los ticks azules, lo que permitirá que puedas leer sin que la otra persona sepa que lo has hecho. Sin embargo, esta configuración no afecta los chats grupales, por lo que las confirmaciones de lectura siguen estando activas en estos chats.

Foto de perfil y estado

Otra de las configuraciones que pueden hacer que tu actividad en WhatsApp pase desapercibida es la opción de controlar quién puede ver tu foto de perfil, tu estado y la hora de última conexión. Para ajustar quién puede ver tu foto de perfil y estado, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y accede a «Ajustes». En el menú de «Privacidad», selecciona las opciones de «Foto de perfil» y «Estado». Aquí, podrás elegir entre varias opciones: «Todos», «Mis contactos», «Mis contactos, excepto…» o «Nadie».

De igual forma, puedes gestionar quién puede ver tu última conexión y tu actividad en línea. Por ejemplo, puedes elegir que sólo tus contactos puedan ver cuándo fue la última vez que estuviste activo en la aplicación, o incluso desactivar esta función por completo. Esto te da un control total sobre tu visibilidad dentro de la plataforma.

Mensajes temporales y chats restringidos

WhatsApp también ofrece otras opciones útiles para quienes buscan mayor privacidad, como los mensajes temporales y los chats restringidos. Los mensajes temporales son aquellos que se eliminan automáticamente después de un periodo determinado, lo que ayuda a reducir el volumen de información sensible almacenada en el dispositivo. Para activar los mensajes temporales en un chat individual, sigue estos pasos:

Abre un chat individual o grupal. Toca el nombre del contacto o grupo en la parte superior. Selecciona «Mensajes temporales». Elige la duración del mensaje: 24 horas, 7 días o 90 días.

Además, si deseas proteger aún más tus conversaciones, WhatsApp ofrece la opción de restringir chats específicos mediante autenticación biométrica o un código personal. Esta función te permite trasladar un chat a una carpeta separada llamada «Chats restringidos» y sólo podrás acceder a su contenido mediante una autenticación adicional, como tu huella dactilar o un reconocimiento facial.

En 2025, WhatsApp promete seguir sorprendiendo a sus usuarios con importantes novedades. Aunque la plataforma ya introdujo múltiples mejoras en 2024, parece que el ritmo no se detendrá y se preparan cambios que podrían transformar la experiencia de los casi 3.000 millones de usuarios activos de la aplicación.

Entre las principales innovaciones que se esperan, destaca la eliminación del número de teléfono como requisito para crear una cuenta. A medida que aumenta la preocupación por la ciberseguridad, WhatsApp planea adoptar nombres de usuario personalizados, lo que permitirá una mayor privacidad y reducirá los riesgos asociados a la exposición de nuestro número.

Además, la inteligencia artificial, que ha sido una de las grandes tendencias tecnológicas del momento, también hará su debut en WhatsApp en 2025, aunque aún no está disponible en la UE debido a temas de seguridad.