El método infalible de los hoteles para limpiar mamparas de ducha: impoluta en 1 minuto

Las mamparas de ducha pueden quedarte impolutas en 1 minuto, con la ayuda de determinados elementos que tienes en casa. Los expertos pueden darnos con una serie de elementos que pueden ser claves para tener nuestra casa limpia. En especial el baño es el que se lleva más horas de esa limpieza que debemos empezar a conseguir de forma rutinaria y casi total. El objetivo es hacer realidad un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañe en unos días en los que todo es posible.

Nuestra mampara de ducha sufre las consecuencias de un uso continuado, por lo que, debemos empezar a prepararnos para poder afrontar determinadas situaciones que serán las que marcarán una diferencia significativa. Por lo que, podremos empezar a crear una serie de trucos que pueden ser los que marcarán la diferencia. En estos días podremos obtener algunos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos en cuenta. Es importante hacer frente al reto de mantener la mampara de la ducha como nueva, es la carta de presentación de nuestro baño y una de las partes más difíciles de mantener.

Impoluta en 1 minuto

La limpieza se lleva gran parte de nuestro tiempo que podemos ir recuperando poco a poco. En esencia lo que queremos es que la casa nos quede lo más limpia posible, de la mano de los expertos en el sector de la limpieza podemos obtener los trucos más destacados.

No sólo nos importa la efectividad, sino también lo que vamos a tardar en conseguirlo. Poder ganar tiempo a la limpieza, significa disponer de más tiempo libre para hacer nuestras cosas y disfrutar de los nuestros. Por lo que, nos interesan trucos de los profesionales que saben bien cómo conseguir lo que se proponen en un abrir y cerrar de ojos.

Vas a poder hacerte con un tipo de truco que te permitirá tener un baño siempre perfecto y eso te ahorrará mucho estrés. El hecho de ver que nuestra casa está sucia o no todo lo limpia que queremos, puede causarnos más de un problema. Sobre todo, si somos amantes de la limpieza extrema.

Las trabajadoras de la limpieza de los hoteles saben cómo, conseguir sacarle el máximo partido a su tiempo. Haciendo posible una mampara limpia como el primer día en sólo un minuto, te quedará impoluta si sigues estos pasos.

Este es el truco de los hoteles para limpiar las mamparas de ducha

Prepara un pulverizador, añade agua, vinagre y el ingrediente secreto, una cucharada de bicarbonato de sodio. Aplica sobre la mampara y olvídate de ella unos minutos, puedes aprovechar para hacer el resto del baño y cuando hayas terminado, sólo tendrás que pasar una bayeta.

Te quedará una mampara de cucha en perfectas condiciones y no habrás tenido que hacer nada más que aplicarle esta mezcla que puedes tener lista en el baño para hacer realidad esa limpieza profunda que necesitas. Al final, acabarás obteniendo lo que deseas en un abrir y cerrar de ojos.

Desde Solomamparas también nos dan un truco que debemos tener en cuenta y es importante. El tipo de agua o de mampara que usemos, evitará que la cal se acumule, una de las grandes enemigas de esa limpieza total que queremos ver en nuestro baño.

Tal y como nos explican: «Este tipo de agua contiene un pequeño porcentaje de minerales calcáreos que hacen que las salpicaduras, al secarse, se vean como pequeñas manchas blancas y con relieve. En el caso de la grifería, también causa estragos, pero ya te contamos cómo eliminar la cal del grifo de ducha. El truco para evitar esto es usar agua destilada en el aclarado, tras limpiar la mampara de la ducha. El agua destilada pasa por un proceso que elimina las sustancias disueltas en él, por ello no contiene sales minerales ni compuestos orgánicos, de modo que no deja marcas en las mamparas. Este truco para limpiar la mampara también es válido si se trata de limpiar el baño de una segunda residencia que se utiliza de forma ocasional, ya que al no generar podredumbre hará que la ducha quede higienizada sin riesgo de que genere mohos en tu ausencia».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que podemos conseguir con estos trucos básicos. Junto con otro de los detalles que puede hacerle ganar aspecto de suciedad a la mampara. Siguiendo con el mismo blog: «Un buen truco para limpiar el carril de las mamparas de ducha correderas es usar un cepillo de dientes. Por su tamaño se puede introducir con facilidad en el carril y permite el cepillado de esta zona para eliminar cualquier resto de jabón, gel de ducha, grasa capilar, aceites corporales o cal que pueda tener. Así estará limpio y la mampara deslizará mejor por él. Eso sí, identifícalo de alguna manera y guárdalo en un lugar donde no dé lugar a confusión con los cepillos de dientes de uso personal».