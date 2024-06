España es una de las plazas gastronómicas más elegidas en el mundo por su variedad de sabores, texturas y colores. Esto ofrece miles de experiencias únicas a quien la visita. Descubre los mejores mercados de España para vivir la gastronomía del lugar.

Tales lugares se sitúan en grandes espacios que contienen propuestas culinarias diferentes, y en la que puedes adquirir tus propios productos para cocinar y replicar aquellos platos que pides en los restaurantes.

¿Cuáles son los mejores mercados de España?

Conoce en detalle qué propone cada uno de estos espacios gastronómicos, según cada comunidad en la que se encuentre:

Mercado de Ruzafa, en Valencia

Este espacio tiene una propuesta diferente, alternativa y realmente fantástica. Su principal premisa es la multiculturalidad, y también la oferta de productos frescos para el consumo de los locales.

Allí se recomienda explorar cada uno de los puestos que conforman este mercado. A su vez, son interesantes las cafeterías que lo rodean. Es ideal para la adquisición de productos de repostería, embutidos, productos frescos de la huerta y especias.

Según su propia página web, el espacio, que cuenta con más de 4.780 metros cuadrados, está abierto de lunes a sábados, de primera hora hasta las 15:00 horas de la tarde.

Mercado de la Ribera, en Bilbao

Hablamos de uno de los espacios históricos de la gastronomía española, y uno de los más grandes de Europa, siendo distinguido en 1990 con el Récord Guiness al Mercado Municipal de Abastos más completo.

Este espacio destaca por sus productos frescos, de calidad, y variedad, que llevan la experiencia a otros niveles. Además, podrás probar la gastronomía vasca y de pintxos en algunos de los bares que están dentro del mercado.

Se encuentra abierto los lunes de 8:00 a 14:30 horas, los martes a viernes de 8:00 a 14:30 horas, y de 17:00 a 20:00 horas; y los sábados, de 8:00 a 15:00 horas, tal como informa la página web del Mercado de la Ribera.

Mercado Central de Atarazanas, Málaga

El mercado de excelencia de Málaga está dentro de un edificio histórico de la ciudad, que se construyó entre 1876 y 1879.

El espacio se organiza por sectores, con productos frescos y de calidad: está el sector de carne y cerdo; está el de mariscos y pescados, y el de los vegetales y frutas. En cada una de estas zonas se erigen varios puestos que ofrecen al público sus mejores productos, que se entremezclan con panaderías, puestos de especias, entre otros.

Se encuentra abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, según establece la página web del lugar.

Mercado de la Boquería, Barcelona

El mercado de la Boquería es uno de los mercados más emblemáticos ya no sólo de España si no de Europa y del mundo. No es casual ni extraño que sea visitado por cantidad de turistas a diario.

Allí confluyen un ambiente diversos, autóctonos, turistas, compradores, visitantes, vendedores junto a una gastronomía que permite deleitarse con los mejores productos frescos del lugar.

En general, los productos por excelencia son las tapas en sus diferentes versiones; los mariscos frescos, las frutas exóticas y el jamón ibérico, y unas excelentes aceitunas.

Este espacio está abierto de lunes a sábados, entre las 8:00 de la mañana y las 20:30 horas, y puede ser visitado por el público en general, según la página web del mismo. En su web, destaca también su larga historia, el número de puesto que hay y mucho más.

Mercado de San Miguel, en Madrid

Se trata de uno de los espacios de comercialización de productos frescos más importantes de la gastronomía española, en donde encontrarás una selección de preparaciones gourmet que te invitarán a conocer nuevos sabores y texturas.

En este espacio podrás degustar ostras, jamón ibérico, pintxos, quesos artesanales y vinos, entre otros manufacturados.

El mercado de San Miguel, en Madrid, además cuenta con restaurantes cada vez más conocidos y populares por su rica gastronomía. Es un lugar de moda que acoge a cantidad de personas a diario.

Si quieres saber cuándo es mejor ir, entonces ten en cuenta que está abierto en los siguientes horarios: de domingos a jueves de 10:00 a 24:00 horas y los viernes, sábados y vísperas de festivos de 10:00 a 01:00 horas, según lo informado por la página web del espacio.

Mercado Victoria, en Córdoba

Según Turismo de España, en este lugar hay cocina cordobesa por doquier: platos típicos del recetario andaluz y español, y lo mejor de la cocina internacional a lo largo de los más de 20 puestos que se reparten en medio de los Jardines de la Victoria.

¿Por qué visitar los mejores mercados de España?

Sin duda, esos espacios conjugan lo mejor de la gastronomía con los excelentes productos que se cosechan en las diferentes zonas en las que se emplazan. Son espacios donde las texturas, los olores y los sabores se entremezclan para hacerte vivir una experiencia única, pudiendo conocer la gastronomía de cada zona y también de nuevas tendencias.