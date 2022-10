Se le conoció como discípulo de Freud. Este experto fundó la escuela nombrada de psicología Profunda o Psicología Analítica. Por esto las frases de Carl Gustav Jung son algunas de las más destacadas de la historia.

Su escuela se basó en profundizar sobre la existencia de un inconsciente colectivo del que surgen arquetipos heredados y transmitidos. Así también exploró el inconsciente individual igual que sus predecesores y ha influenciado a muchas escuelas de la psicología posteriormente.

Para Jung, lo representativo y lo simbólico como las expresiones artísticas y los sueños son de gran importancia pues permiten aclarar el contenido del inconsciente en la conciencia.

Cuáles son las frases de Carl Gustav Jung

La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico.

Todo en la creación es esencialmente subjetivo y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico.

Existen tantas noches como días, y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad, y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza.

Si eres una persona con algún tipo de talento, no significa que hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo.

Los grandes talentos son los más encantadores y con frecuencia los frutos más peligrosos en el árbol de la Humanidad. Cuelgan en las ramas más delgadas y más fáciles de quebrar.

Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser.

Aquellas personas que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para poder aprender el mensaje del drama sucedido. Lo que se niega somete, lo que se acepta transforma.

La soledad no se caracteriza por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. O también por mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles.

Creo sencillamente que alguna parte del yo o del alma humana no está sujeta a las leyes del espacio y del tiempo.

Quien no haya pasado a través del infierno de sus pasiones, no las ha superado nunca.

La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo.

El conocimiento de tu propia oscuridad, es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas.

El arte es una especie de innata unidad que se apodera de un ser humano y lo convierte en su instrumento. El artista no es una persona dotada de libre albedrío que busca su propio beneficio, sino un arte que permite hacer realidad su propósito a través de él.

Nacemos en un momento dado en el que ello toma lugar y como los vinos buenos tenemos las cualidades del año y la estación en los cuales hemos venido a este mundo. La astrología no debe justificar nada más.

El tiempo es un niño que juega como un niño. Yo soy uno, pero contrapuesto a mí mismo soy joven y viejo al mismo tiempo.

Cuando los conflictos más intensos se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente.

El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido. No entre el bien y el mal.

La separación de la psicología de las premisas de la biología es puramente artificial, porque la psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo.

Los complejos son contenidos psíquicos que están fuera del control de la mente consciente. Se han escindido de la conciencia y llevan una existencia separada en el inconsciente, estando en todo momento dispuestos para obstaculizar o para reforzar las intenciones conscientes.

Nosotros necesitamos aprender que el dador de todas las cosas reside dentro nuestro. Esta es una verdad que frente a toda evidencia, en las cosas más grandes y más pequeñas, nunca se sabe, aunque sea frecuentemente tan necesario, hasta vital, para nosotros saberlo.