El mejor picoteo para una cena romántica lo puedes hacer en casa fácilmente con una mezcla de ingredientes que seguramente tienes en casa. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una combinación excepcional de sabores y de alimentos. No hay nada que demuestre más amor que una buena comida.

Vas a poder cocinar tu mismo una espectacular cena de picoteo, solo necesitas preparar la mesa, las velas y poco más para vivir un día de amor muy especial. Si estás pensando en qué harás para que el 14 de febrero sea un día de San Valentín muy especial, toma nota de cómo conseguirlo paso a paso.

¿Qué se puede dar en una cena romántica?

La cena de San Valentín tiene un denominador común, los alimentos considerados afrodisiacos. La comida es la antesala de lo que está por llegar, por lo que buscaremos una cena que nos prepare para el después. Un picoteo es la opción más apetecible, buscamos demostrar el amor y no llenarnos de comida.

El picoteo nos permitirá mantenernos en forma, especialmente si optamos por ingredientes frescos y ligeros. Un poco de marisco, si no hay ninguna alergia puede ser un buen plan. Unas ostras y unos mejillones, con almejas y poco más, para dar un buen aperitivo para una cena especial, casera y fácil.

Las ostras deben ser frescas y no necesitas que las cocines, las puedes tener en casa en la nevera bien frescas, abrirlas con cuidado y servirlas con un poco de zumo de limón. Con un vino blanco o una copa de cava empezaremos una cena de picoteo muy especial.

Puedes hacer unos sencillos mejillones de segundo, solo al vapor con unas hojas de laurel y más limón. Conseguiremos un entrante delicioso para seguir con una cena de esas que difícilmente se olvidan y no necesita ninguna elaboración extra para poder conseguir que la cena siga.

Un carpaccio de langostinos que podemos hacer en casa fácilmente o unos langostinos a la sal, pueden continuar con la cena más romántica del año en la que la gran protagonista es sin duda alguna el amor. Para coronar este picoteo ligero nada mejor que unas almejas en salsa o unas gambas cocinadas con vino blanco.

Puedes incluir un poco de pan en la comida e ir abriendo boca para el postre, es quizás una buena opción de cena romántica fácil y rápida.

Aperitivos para una cena especial, como hacer una cena casera romántica y fácil

La opción del marisco como cena de San Valentín puede ser una de las más recurrentes, pero hay un buen número de personas que son alérgicas, por lo que siempre es mejor tener un plan B para todos aquellos que quieran recibir un aplauso al realizar una cena romántica de esas de picoteo.

Dejamos el pescado y el marisco y empezamos con un sencillo y rápido tartar de fuet o de tomate, tendremos también una opción para los veganos siempre preparada. Dependiendo de los gustos de nuestra pareja, debemos dar siempre en el clavo con ingredientes y elaboraciones que le gusten.

De segundo podemos preparar unos bombones de foie, es el momento de darlo todo, pero asegurando bien un tipo de receta que sea fácil de hacer, para quedar lo mejor posible. El ambiente es lo que cuenta en un día del año en el que vamos a conseguir demostrar un amor de esos que se nota en el estómago.

Seguimos con un tofú marinado en caso de los veganos, puede quedar especialmente bien acompañado con un arroz integral o una quinoa. Las cantidades y la presentación es lo que acabará marcando una diferencia importante en este tipo de platos que, como todo, entra siempre por la vista.

Como tercer plato de picoteo, seguimos com las delicatesen y preparamos un canapé de salsa romesco y salchicha que seguro que será la antesala perfecta para lo que está por llegar. La salsa romesco es una delicia que puedes comprar hecha y la calidad de la salchicha es la que hará que esta receta esté de vicio. Puedes apostar por una elaboración casera que tenga setas o algún toque de queso que la haga especial.

Un buen plan vegano es hacer un poco de baba ganoush un plato que dicen que es afrodisíaco, elaborado a base de berenjena. Lo puedes servir con unos palitos de pan o directamente prepararte para empezar a comerte a tu pareja a besos, siendo vegana o no. Es un buen plato ligero y saludable.

Como postre, no puede faltar la mousse de chocolate en sus versiones veganas o convencionales. La puedes comprar ya lista y servirla con nata y unas fresas. No te compliques la vida, la celebración es lo importante. Corona la cena con una botella de cava y disfruta de un momento que no se repetirá.