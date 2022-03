Presenciar un accidente de tráfico es una de esas situaciones en las que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Ser testigos de un evento en el que sobrevuela la posibilidad de que alguien haya muerto no es algo fácil de sobrellevar. Y más si no tenemos experiencia previa. Aún así, puedes guiarte más fácilmente por aquellas cosas que no debes hacer si ves un accidente.

Ante una colisión entre vehículos, el artículo 195 del Código Penal establece que se debe socorrer a las personas involucradas, ya que la omisión de esta ayuda inmediata está penada por la misma ley. Pero de nada sirve hacerlo si nos estamos exponiendo a nosotros, o a las víctimas del impacto.

Mira lo que no debes hacer si ves un accidente

Cuidado con los rescates

Tan pronto tomes nota de lo sucedido, recuerda la sigla PAS, basada en Proteger, Avisar y Socorrer. Por tanto, deja primero a tu familia o vehículo a resguardo, advierte a las autoridades locales de lo que acaba de ocurrir y, luego piensa en ayudar a las personas implicadas en el choque. Pero lo mejor es esperar a que venga la ambulancia por si hacemos algún movimiento que no es factible.

Huir

Por supuesto, está claro que no debes huir, porque la ley obliga a prestar auxilio siempre. No importa que nuestro instinto nos diga que es mejor largarse de allí. Esa no es una buena decisión.

Realizar maniobras peligrosas

Si circulas por la autovía o la autopista y el accidente tiene lugar en el otro sentido, no debes realizar una maniobra peligrosa porque todo ello pone en peligro la seguridad de los vehículos implicados y la tuya misma.

Manipular heridos

Lo mejor es no manipular heridos y entonces esperar a la ambulancia que previamente habrás llamado porque esto sí puede estar en tus manos. Debes estar ahí esperando para explicar lo sucedidos, dar detalles…. Las lesiones en cuello y columna son habituales, y un mal movimiento puede empeorarlas y/o hacerlas irreversibles.

No llevar los chalecos reflectantes y triángulos

Si ves un accidente o eres parte implicada de este caso, no solo debes quedarte en el lugar de los hechos, sino que es obligatorio ponerse el chaleco de seguridad reflectante, y también colocar los triángulos de emergencia que corresponden poner en este lugar para que se sepa que ha pasado algo. Si simplemente es algo ajeno a ti, lo has visto, y no puedes hacer mucho más, puedes quedarte esperando si no hay nadie, o si ya la cosa se soluciona, entonces seguir por donde has venido.