Letra y significado del himno de Bélgica

Bélgica es un país de Europa con una población de 11,55 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Bruselas, y tiene tres lenguas oficiales: neerlandés, francés y alemán. Es interesante saber que el primer rascacielos de Europa se construyó en Bélgica. Se trata del Boerontoren (Amberes), cuyo origen se remonta al año 1928. En lo que respecta al himno de Bélgica, bautizado con el nombre de La Brabanzona, tiene un significado muy especial.

Himno de Bélgica

La versión original del himno se compuso en francés, aunque a día de hoy también existen versiones en neerlandés y alemán, los tres idiomas oficiales de Bélgica. Fue el actor francés Hypolite Louis Alexandre Dechet quien escribió el himno en 1830. La música la compuso François van Campenhout.

Francés

Noble Belgique, ô mère chérie,

À toi nos cœurs, à toi nos bras,

À toi notre sang, ô Patrie!

Nous le jurons tous, tu vivras!

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle:

Le Roi, la Loi, la Liberté!

Aura pour devise immortelle:

Le Roi, la Loi, la Liberté!

Le Roi, la Loi, la Liberté! (2 x)

Neerlandés

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze ad’ren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht! (2 x)

Alemán

O liebes Land, o Belgiens Erde,

Dir unser Herz, Dir unsere Hand,

Dir unser Blut, dem Heimatherde,

Wir schwören’s Dir, o Vaterland!

So blühe froh in voller Schöne,

Zu der die Freiheit Dich erzog,

Und fortan singen Deine Söhne;

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Und fortan singen Deine Söhne;

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Gesetz und König und die Freiheit hoch! (2 x)

Español

Noble Bélgica, oh madre querida,

A ti nuestros corazones, a ti nuestros brazos,

A ti nuestra sangre, ¡oh patria!

Todos lo juramos, ¡vivirás!

¡Vivirás siempre grande y bella!

Y tu invencible unidad

Tendrá por lema inmortal:

¡El Rey, la Ley, la Libertad!

Tendrá por lema inmortal:

¡El Rey, la Ley, la Libertad!

¡El Rey, la Ley, la Libertad! (2 x)