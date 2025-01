En Japón viven en el futuro: un español enseña lo que hacen con los paquetes de chicles y la gente alucina

Un español ha enseñado en redes sociales lo que en Japón hacen con los paquetes de chicles y la gente alucina, parece que viven en el futuro. La cultura japonesa es una de las que ha conquistado el mundo. Los habitantes de este país parece que viven al margen de una serie de elementos que son los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. En temas de limpieza es importante apostar por ese orden que puede acabar siendo el que nos invite a tener siempre en mente algún gurú japonés.

Sólo hay que perderse por alguna de sus calles para descubrir que estamos ante una sociedad muy distinta. El orden se plasma también en la forma de salir de casa y de enfrentarnos a una serie de detalles que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos detalles que nos han llevado a conectar perfectamente con ciertos detalles que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, nos fijamos en lo que dice este español que vive en Japón.

Las redes sociales nos demuestran que en Japón viven en el futuro

Esto es lo que hacen en Japón con los chicles

En Japón no existe la posibilidad de que te encuentres un chicle en el suelo, algo común en la mayoría de las ciudades del mundo. Tampoco bajo el asiento de una silla de colegio o de un transporte público, el otro lugar en el que se disponen estos elementos que pueden acabar siendo fundamentales.

El secreto de acabar con estos molestos elementos son unos papeles que vienen en los mismos paquetes en los que se envuelven los chicles usados, para que no acaben contaminando o ensuciando las calles. Algo que se cumple a la perfección y que demuestra que viven un futuro mucho más limpio y ordenado.

Si queremos comprobar en primera persona la manera en la que viven en Japón nada mejor que empezar a pensar en moverse a este país del mundo. Desde el blog de Wise nos dicen que: «Aunque hacer las maletas para Japón es fácil, antes tendrás que asegurarte de que cumples los requisitos para residir en el país durante más de 90 días. Ese es el periodo permitido para las visitas turísticas. Si tu interés es estudiar japonés en una academia puedes solicitar el visado de estudiante con al menos 6 meses de antelación respecto al comienzo de tus clases. Aunque el proceso es lento también es sencillo porque la academia con la que contrates el curso te dirá todo lo necesario. Lo bueno de este visado es que también puedes trabajar 28 horas semanales o más en periodo de vacaciones. Otra de las opciones es ir a trabajar a Japón y para eso necesitarás que una empresa te dé un puesto de trabajo y se ofrezca como patrocinadora de tu visado porque no consigan encontrar fácilmente una persona con tu perfil en Japón, aunque para eso deberás tener una carrera o varios años de experiencia en tu campo. Desde el 1 de julio de 2017 también existe una tercera opción muy popular entre los jóvenes españoles: el visado working holiday. Este visado permite residir y trabajar sin límite de horas en el país durante un máximo de 1 año con solo cumplir unos pocos requisitos, el más importante el ser menor de 31 años».

