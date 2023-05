Si te vas de crucero este verano, será bueno que te informes bien de todas las actividades que se ofrecen y que vas a realizar y también, qué paradas vais a hacer o dónde vais a poder bajar a tierra para hacer alguna que otra visita cultural, degustar la gastronomía, y hacer alguna que otra compra. Sin embargo, debes tener cuidado con las compras que en sí se pueden hacer dentro del barco. De hecho existe una lista de cosas que es mejor evitar comprar, así que toma nota porque jamás debes comprar esto en un crucero.

Jamás compres esto en un crucero

Seguro que hacer un crucero es un de las mejores experiencias en tu vida, pero una vez estés embarcado, debes tener cuidado de no acabar gastando más de lo necesario en compras de las que además, es posible que te arrepientas.

Estas son las diez cosas que nunca debes comprar en un crucero:

Alcohol

Puede que te apetezca tomar algo de alcohol mientras te relajas en el barco, pero cualquier botella que compres dentro es posible que no te la dejen abrir porque en realidad, les interesa que bebas el alcohol que ellos sirven. Es mejor comprar lo que te apetezca cuando estés de vuelta.

Medicamentos

Si los necesitas de urgencia los puedes encontrar en el barco, pero mucho más caros que en cualquier farmacia de tierra. Prepara un botiquín y llevarlo contigo en la maleta si no quieres llevarte una sorpresa a la hora de pagar esa caja de ibuprofeno que vas a comprar en alta mar.

Objetos de cuidado personal o de aseo

Cepillo de dientes, pasta dentífrica, cuchillas de afeitar. Todo eso se suele llevar también en el neceser de viaje, pero si lo olvidas y lo compras en el barco seguramente lo pagues a un precio realmente elevado. ¡No olvides preparar entonces un buen neceser!.

Botellas de agua

Como todo lo mencionado, las botellas de agua son mucho más caras dentro del barco. Es mejor lleva rellenables y que las rellenes en los distintos puntos de agua que encontrarás en el barco.

Tecnología y aparatos electrónicos

En algunos cruceros puedes comprar también distintos aparatos electrónicos, pero evita comprarlos ya que no suelen venderse mucho y es fácil que estén algo anticuados e incluso podrían tener la garantía caducada.

Joyas y/o productos de lujo

Joyas, relojes y otros productos de lujo pueden resultar tentadores cuando estamos de crucero, pero no sabes realmente qué calidad tienen o si el precio se ajusta realmente a su valor. No tienes tampoco internet para comprobarlo así que mejor que no lo compres.

Perfumes

Comprar un perfume en un barco supone un gasto adicional que es innecesario. Si te has olvidado tu perfume, cómpralo cuando hagas una parada ya que seguro que lo encuentras mucho más barato.

Packs de fotografías

Si deseas recuerdos fotográficos del crucero, usa el móvil o la cámara y no dudes en pedirle a otro pasajero que te haga alguna que otra foto. Contratar los packs de fotografías que ofrecen los barcos es bastante caro y lo cierto es que las fotos tampoco son muy distintas a las que tú mismo puedes hacer.

Internet

Internet en alta mar es prácticamente inexistente, de modo que si contratas el servicio durante el crucero, te darás cuenta que estás pagando por una mala cobertura o por un servicio que va lento. Es mejor que te conectes cuando hagáis paradas y bajéis a tierra.

Juguetes para los niños

Si vas de crucero con niños, llévate aquellos juguetes que les distraigan en momentos en los que estén aburridos. Comprarlos una vez estás en el barco es más caro y además no hay tanta variedad, de modo que puede que acabes comprando algo que al niño no le guste o de lo que se canse enseguida.