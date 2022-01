No, el título no es un engaño: un profesor japonés realmente ha desarrollado un prototipo de televisor con una pantalla que se puede lamer, diseñada para que podamos ser capaces de probar el sabor de un alimento en particular en cualquier momento antes de consumirlo. El costo de su creación ni siquiera es exagerado, pero ¿Cómo funciona?.

Así es Taste the TV (TTTV)

El dispositivo en cuestión se llama Taste the TV (TTTV) , un nombre poco original pero perfectamente ilustrativo sobre qué es capaz de ofrecer. Su responsable es el profesor de la Universidad de Meiji, Homei Miyashita, quien lo creó junto con un equipo de 30 estudiantes y, como se puede ver en el video que os dejamos a continuación (publicado por Reuters), es una máquina bastante curiosa y sorprendente.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Así funciona TTTV

Además de la TV, de hecho, TTTV tiene una especie de carrusel que contiene diez cilindros de aromas que, una vez mezclados adecuadamente, son capaces de reproducir de manera suficientemente fiel el sabor de un plato seleccionado de un menú en la TV. Posteriormente, la mezcla se rocía sobre una película higiénica colocada por la máquina en la pantalla que, en ese momento, mostrará el mismo plato seleccionado. Alternativamente, TTTV ofrecerá la muestra en una bandeja de plástico.

Miyashita ya ha discutido este producto con algunas empresas, afirmando que el costo de producción ascendería a unos 100.000 yenes (unos 875 dólares al tipo de cambio actual) y que su uso podría ser ideal en contextos como sumilleres y escuelas de cocina . Menos ideal podría ser usarlo en un restaurante como alternativa a un menú. Sin embargo, el profesor comentó que el objetivo real sería «permitir que las personas experimenten algo como comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso estando en casa» .

Por otro lado, Miyashita también se encuentra negociando con otras empresas interesadas en poder utilizar su tecnología de pulverización para aplicaciones como un dispositivo que nos permita aplicar un sabor a pizza o por ejemplo, el sabor del chocolate a una rebanada de pan tostado. Por el momento tanto TTTV como las posibles opciones que generen no son más que un prototipo aunque la buena acogida que ha tenido el invento de Miyashita avanza que tal vez estemos ante algo revolucionario.