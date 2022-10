El increíble truco de TikTok para adelgazar sin pasar hambre

Existe la creencia generalizada de que para adelgazar hay que pasar hambre, pero realmente no es así. Para cuidar la salud y conseguir resultados duraderos, la clave está en adquirir buenos hábitos. Tal y como explican los nutricionistas, una pizza no engorda, y una ensalada no adelgaza. Lo ideal es aumentar de forma progresiva el consumo de frutas y verduras, y reducir la ingesta de grasas y azúcares. Además, para adelgazar hay que hacer ejercicio, y es aquí donde entra en juego el truco que se ha hecho viral en TikTok.

Método 12-3-30 para adelgazar

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es dar 10.000 pasos al día para prevenir la obesidad, y todos los problemas de salud que se derivan del sobrepeso: diabetes, hipertensión… En promedio, una persona camisa 2.000 pasos en 1,5 kilómetros y quema alrededor de 100 calorías. Para perder un kilo por semana, es necesario quemar, de media, 1.000 calorías diarias, lo que equivale a caminar 7,5 kilómetros.

Si te gusta caminar y consideras que es un buen método para adelgazar, te encantará descubrir el truco que se ha hecho viral en TikTok: el entrenamiento 12-3-30, creado por Lauren Giraldo. Es tan sencillo como poner la cinta de correr en marcha y programarla de la siguiente manera: 12% de inclinación, 3 de velocidad (como está en millas, la velocidad equivalente en España es 4 o 5) y 30 minutos de ejercicio.

Tiene que realizar el entrenamiento cinco días a la semana para conseguir los resultados deseados. En un mes conseguirás perder de media cuatro kilos, y lo mejor de todo es que lo harás sin pasar hambre y sin poner tu salud en riesgo. Olvídate de las dietas milagro para adelgazar porque son planes muy restrictivos que, si bien es cierto, que ofrecen muy buenos resultados en el corto plazo, una vez recuperas tu alimentación habitual, recuperas los kilos perdidos, e incluso alguno más.

Buenos hábitos alimenticios

Por supuesto, la práctica de ejercicio debe ir acompañada de buenos hábitos alimenticios. Los nutricionistas recomiendan hacer cinco comidas diarias manteniendo un horario regular. Saltarse las comidas no es una buena idea porque únicamente conduce a tener una sensación de hambre descontrolada.

La OMS recomienda consumir tres raciones de fruta y dos de verdura al día. Además, es importante incluir otros alimentos saludables tales como cereales integrales, legumbres y frutos secos. A todo esto hay que sumar la importancia de utilizar métodos de cocinado saludables: a la plancha, hervido o cocido.