Los impresionantes monumentos españoles que han desaparecido a lo largo de los años

Estos son los impresionantes monumentos españoles que han desaparecido

El Gran Café de París de Sevilla fue uno de esos lugares con alma que acabó siendo derribado en los años 70. Poseía una arquitectura peculiar que acompaño a más de una generación de sevillanos desde sus orígenes, coincidiendo con el siglo XX. Este periodo estuvo marcado por la guerra posterior y también la postguerra, por la que muchos se quedaron sin recursos. El hecho de que continuase su andadura hasta décadas después es una muestra de lo especial de este monumento.

El Kiosko La Rana de Bilbao fue derribado en 1997. Por lo que muchos todavía recuerdan este singular espacio que fue diseñado por César Sans Gironella. Toda una obra maestra de la arquitectura de la que seguramente se conservaron muchas fotos al ser edificado durante este siglo XX que también nos aportó una serie de elementos que fueron fundamentales.

En 1880 se puso en pie la cárcel Modelo de Madrid, un edificio histórico de lo más singular que algunos recordarán, o al menos sí lo hará la historia. El edificio sufrió una de las peores matanzas de la ciudad de Madrid. Por lo que acabaría siendo destruido al final de la Guerra Civil, acabando por completo con cualquier vestigio de lo que fue. En su lugar, se construyó otro edificio.

Uno de los edificios deportivos más emblemáticos de Madrid fue el frontón de Recoletos. Un edificio que albergó a los amantes de este deporte y se convirtió en un sitio en el que hay algunos recuerdos imborrables. Formaba parte de ese equipamiento deportivo de Madrid que acabó desapareciendo por completo, aunque quedan algunos vestigios de lo que fue.

En Zaragoza había una Torre inclinada, nos podemos imaginar que era una especie de Pisa, uno de los edificios que más turismo ha atraído a esa ciudad. Por desgracia, la versión española ya no existe. La torre Nueva fue un campanario de estilo Mudéjar que dejó de existir, hay varias teorías que se relacionan con su destrucción que quizás desconocíamos.

La realidad es que estos monumentos no pudieron ser salvados y ahora ya no existen, quizás encontraremos algunas fotos importantes que nos ayuden a conocer un poco más cómo estaban y qué paso con ellos. Es lo único que registra su paso por la historia de nuestro país y algún que otro recuerdo perdido.