Una leyenda: así es el castillo de España que National Geographic recomienda visitar una vez en la vida

Semana Santa es la época del año perfecta para viajar. Comienzan a subir las temperaturas, ya se ha producido el cambio de hora y tenemos unos días festivos para poder disfrutar de un viaje por nuestro país. Por eso, si estás buscando un destino barato para descubrir España esta Semana Santa, hoy te recomendamos este castillo que National Geographic recomienda visitar una vez en la vida y que te va a dejar sin palabras.

El castillo de leyenda que recomienda National Geographic

El castillo Real de Olite (1387-1425) también llamado Palacio Real de Olite, es el castillo que recomienda National Geographic y que no te puedes perder. El que en tiempos fue considerado como unos de los mejores castillas de Europa, fue además habitado por reyes y nobles del Reino de Navarra.

Un castillo medieval que es además Monumento Nacional desde 1925. Se construyó sobre una fortaleza del siglo XIII, que había sido edificada sobre algunas ruinas romanas.

Su peculiar diseño muestra claramente la influencia de la arquitectura francesa y la ornamentación mudéjar. La tarea fue encomendada a los maestros artesanos encargados del proyecto por el rey Carlos III «el Noble» en el siglo XV. Les hizo visitar Francia y Castilla con él para ver los palacios más magníficos de la época y lograr así un edificio que todavía a día de hoy impresiona.

Fruto de la bonanza económica se construyó este suntuoso castillo de estilo gótico compuesto por torres, salas, galerías, jardines y patios, profusamente decorado y construido con los mejores materiales. Un castillo de leyenda en el que es posible alojarse gracias a que tiene una zona que es un parador, pero que también ha sido objeto durante años de la creencia que estaría habitado por fantasmas.

La leyenda del fantasma en el castillo de Olite

El castillo o palacio de Olite es de leyenda pero además una leyenda en sí misma le acompaña, ya que se dice que en él habitan varios fantasmas. Tal y como se recoge en el libro Leyendas de paradores, del periodista Felipe Alonso, donde se explica que dentro del Parador Príncipe de Viana, que está en el palacio viejo, no sólo se escuchan ruidos sino también lamentos e incluso «melodías de otros tiempos» que llegan de parte de los espíritus por todos los rincones del castillo y en especial en la zona de la Galería Dorada. Incluso se habla de que uno de esos fantasmas sería el de Carlos III, cuya leyenda cuenta que se pasea junto a su tigre por los jardines del castillo.