La importante reflexión de Fernando Fernán Gómez en una entrevista en 1980: «La vida cotidiana casi nunca sale en la prensa porque se considera que no es noticia»

En la actualidad, lo que no se ve no se valora lo suficiente. Es decir, el mundo en el que nos movemos está repleto de estímulos, apariencias e individuos que muestran por redes sociales cada rincón de su vida y la elección del contenido que se muestra es subjetiva.

Lo mismo sucede con los medios de comunicación, sobre todo con la prensa, la cual se ha convertido en un lugar donde sólo se comparte lo importante y lo que no se considera suficientemente relevante se deja a un lado.

El novelista hispanoargentino Fernando Fernán Gómez dejó una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y la escasa atención que recibe la vida cotidiana. «La vida cotidiana casi nunca sale en la prensa porque se considera que no es noticia», aseguró el intérprete al poner sobre la mesa una cuestión que todavía genera debate.

La crítica de Fernando Fernán Gómez

La cita de Fernando Fernán Gómez fue pronunciada en una entrevista para RTVE en el año 1980. El escritor realizó una crítica a la forma en la que se entiende la información periodística.

Por ejemplo, los acontecimientos extraordinarios, conflictos políticos, tragedias y sucesos relevantes ocupan las primeras páginas. En estos casos, las pequeñas historias que construyen la vida de las personas quedan en un segundo plano.

Además, también habla sobre la importancia de prestar atención a lo aparentemente insignificante. Las preocupaciones familiares, las dificultades económicas, las relaciones personales y los problemas cotidianos forman parte de la realidad social, pero no siempre tienen un hueco en los medios de comunicación.

Esta observación es interesante al ser pronunciada en 1980, cuando España todavía estaba atravesando transformaciones políticas, sociales y culturales tras la dictadura franquista.

La clave: crítica a la sociedad

Fernando Fernán Gómez destacó durante años por su llamativa personalidad, inteligencia y forma de expresarse. Además, su trayectoria abarcó el cine, el teatro, la literatura y la dirección, convirtiéndolo en una figura imprescindible de la cultura española. Así que sus declaraciones muestran a un hombre preocupado por comprender el comportamiento humano y las contradicciones de la sociedad.

El mensaje en la actualidad

Por lo tanto, en plena era de la información inmediata y las redes sociales, la pregunta se ciñe a si estamos prestando suficiente atención a las historias reales de la gente que no son personajes públicos. Una frase que pone el foco en la importancia que tiene el periodismo, la sociedad y lo gratificante que es contar aquello que sucede todos los días.