La impactante prueba que podría indicar la existencia de vida en Marte

La superficie de Marte esconde muchos secretos que los exploradores espaciales intentan desvelar. Uno de ellos es una curiosa roca con forma de dónut que ha captado la atención de los científicos de la NASA. ¿De qué está hecha? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué nos puede revelar sobre el pasado del planeta rojo? ¿Se trata de la prueba que podría indicar la existencia de vida en Marte?

La roca, bautizada como el ‘dónut de Marte’, fue descubierta por el rover Mars Perseverance, un robot que aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021 con la misión de buscar signos de vida antigua y recolectar muestras para traerlas a la Tierra. El rover tomó unas imágenes de la roca con una cámara especial llamada SuperCam Remote Micro-Imager, que permite analizar la composición química y mineralógica de las rocas a distancia.

El ‘dónut de Marte’ se encuentra a unos 100 metros del rover, en una zona donde abundan las rocas sedimentarias que fueron arrastradas por un antiguo canal fluvial. La roca tiene un aspecto peculiar: es redonda, plana y tiene un agujero en el centro, como una rosquilla. Mide unos 25 centímetros de diámetro y tiene un color grisáceo.

#PPOD: @NASAPersevere took a picture using the SuperCam Remote Micro-Imager on 23 June 2023 of a donut-shaped rock off in the distance, which could be a large meteorite alongside smaller pieces. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @LosAlamosNatLab @CNES @IRAP_France @mars_stu pic.twitter.com/9EFTr5tlno

— The SETI Institute (@SETIInstitute) June 26, 2023