Los detalles en los que fijarse para saber si un hombre está fingiendo un orgasmo

Aunque tradicionalmente se ha tenido la creencia que sólo las mujeres podían “falsear” su placer en la cama, al parecer los hombres también fingen. Esto es algo normal si bien tendríamos que analizar los detalles y los orígenes, ya que es placentero que todo fluya de forma natural. Mira los detalles para saber si un hombre está fingiendo un orgasmo.

A este respecto, una investigación realizada por la Universidad de Quebec en Canadá entrevistó a un total de 230 jóvenes de entre los 18 a 29 años sobre el tema y los resultados han sido sorprendentes.

Cómo saber si un hombre está fingiendo un orgasmo

A pesar de que haya gente que no lo crea, los hombres sí que confesaron que por lo menos una vez en su vida habían tenido que fingir los orgasmos. Entre las principales razones estaban el no querer herir a la pareja o sentirse obligados a fingir.

Eso sí, este no es el único motivo, pues la falta de estimulación influye notablemente y a ello se le suma que pueden llegar a estar cansado o contar con estrés, lo que puede hacer bastante más complicado que pueda llegarse al clímax. Algunos portales se apresuraron a recordar que la erección no es sinónimo de eyaculación.

Otra de las razones es la infidelidad. Esto hace que los hombres pierdan el interés que tenía por sus parejas, pero a la hora de no despertar sospecha algunos optan por fingir sus orgasmos.

Algunos especialistas lo que hicieron fue dar una serie de detalles a tener en cuenta para reconocer si un hombre está fingiendo o no cuando está teniendo sexo. Pueden ser los siguientes:

Grita de manera exagerada

Muchas veces se grita así cuando uno tiene un orgasmo, pero el teatro hace que esto también se haga y entonces dar a entender que se lo pasa uno bien cuando no es así.

Habla demasiado

Es otro de los puntos que nos pueden hacer ver que se está fingiendo.

La erección no es tan firme como debería

Entonces es complicado que se alcancen orgasmos placenteros.

No existen evidencias de líquidos

En los hombres es más fácil saber que fingen porque si no eyaculan entonces no hay orgasmo. Basta con fijarse en que no hay líquido en ese momento.

Algunos especialistas señalan que lo mejor que hay en todos estos casos es la comunicación entre la pareja. Puede ayudar para evitar que alguno termine siendo engañado y comprender en qué es lo que pueden estar fallando. Al final estamos ante un problema que puede ser complicado de no poner soluciones.

Pocas emociones

Cada persona es distinta. Si bien unos gritan de forma exagerada, otros no expresan nada y esto hace confundir a la pareja. Si no hay prácticamente emoción, hay la duda de si también hay orgasmo.

Por qué los hombres fingen en la cama

Los expertos señalan algunos motivos como: