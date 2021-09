Un 9 de septiembre de 1828, nace el novelista ruso León Tolstoi, reconocido como uno de los escritores más importantes de la literatura mundial.​ Destaca por sus obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina. Veamos las frases más sorprendentes de León Tolstoi en el día de su nacimiento.

Se le conoce entonces como novelista realista si bien también escribió cuentos, ensayos y obras de teatro. Fuer también pensador y quiso participar en la vida social de aquella época. Su muerte fue el 20 de noviembre de 1910 por neumonía.

Las citas enigmáticas de León Tolstoi

Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre.

En el mejor de los casos, es necesario el elogio o la alabanza de las relaciones más sencillas y amistosas, al igual que la grasa es necesaria para mantener las ruedas girando. Son frases más sorprendentes de León Tolstoi

Un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es, y cuyo denominador es lo que piensa de sí mismo. Cuanto mayor sea el denominador, menor será la fracción.

La mujer, amigo mío, es un ser que por más que lo estudies te resulta siempre nuevo. –Entonces vale más no estudiarlo. –¡No! Un matemático ha dicho que el placer no está en descubrir la verdad, sino en el esfuerzo de buscarla. Levin escuchaba en silencio, y a pesar de todos sus esfuerzos, no podía comprender el espíritu de su amigo.

La miró como un hombre podría mirar una flor desteñida que había arrancado, en la que le resultaba difícil rastrear la belleza que lo había hecho elegir y destruirla.

Uno de los más arraigados y extendidos prejuicios reside en la creencia de que todo hombre posee en propiedad ciertas cualidades definidas: que es bueno o malo, inteligente o tonto, enérgico o apático, y así sucesivamente. Los hombres no son tan de una pieza.

¡Oh, moralista! Pero el caso es éste: hay dos mujeres. Una de ellas no se apoya más que en sus derechos, en nombre de los cuales te exige un amor que no le puedes conceder. La otra te lo sacrifica todo y no te pide nada a cambio. ¿Qué hacer, cómo proceder? ¡Es un drama terrible!

Para mí, el mundo entero está dividido en dos partes: una es donde ella está, y hay toda felicidad, esperanza, luz; el otro es donde ella no está, y hay abatimiento y oscuridad.

Hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y prevalecerá, hay una pequeña y brillante luz ardiendo en el corazón del hombre que no se apagará sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo.