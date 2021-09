Nadie está a salvo del tarifazo eléctrico. El párroco de la iglesia de Sant Jaume de Lérida, Daniel Turmo, pide dinero a sus feligreses para pagar la última factura de la luz, que supera los 2.000 euros. Esta cantidad tan llamativa se debe a las sucesivas subidas del precio de la electricidad que se está produciendo en las últimas semanas y que está registrando varios récords históricos ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.

El importe de 2.000 euros es muy superior a los ingresos mensuales de la iglesia, por lo que Turmo no dudó en la misa del pasado domingo en pedir ayuda a sus fieles. El número de personas que suelen acudir a las Eucaristías es cercano a las 200 personas. El sacerdote les pidió ayuda en la medida de sus posibilidades.

Para hacer frente a la factura de la luz, Daniel Turmo propuso la opción de recortar el gasto eléctrico, reduciendo los días de apertura de la parroquia para limitarlo únicamente a los domingos, según revela Diari Segre. La iglesia está abierta todas las tardes tanto en días laborables como en festivos. El párroco llegó a ofrecer la posibilidad de oficiar misas «bajo los pinos», aunque poco después rectificó porque estaba usando «un recurso retórico

«El problema no es pagar esta factura, lo que más nos preocupa son las que vengan a partir de ahora. Si las que llegan en los próximos meses son como la última, no podremos seguir abriendo. No tenemos ingresos suficientes para afrontar unos recibos tan cuantiosos, la compañía acabaría cortándonos la luz como a cualquier otro usuario si acumulamos impagos», sostuvo el párroco durante su sermón.

Otro récord

El precio de la luz sigue subiendo y este miércoles se situará en los 135,65 euros/MWh, un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a este martes, volviendo a superar la cota de los 130 euros/MWh. De este modo, el de mañana se convertirá, por ahora, en el miércoles más caro de la historia, ya que superará el récord del miércoles pasado (132,47 euros MWh), y en el tercer precio más elevado desde que hay registros.

El precio de este miércoles multiplicará por más de tres el coste del mismo día del año pasado, cuando se registró un precio diario de 41,54 euros por MWh. La semana pasada el precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó un récord tras otro entre el lunes y el jueves, para después dar una tregua el viernes y el fin de semana.

En concreto, la semana pasada comenzó con el precio disparándose casi un 22%, para registrar el martes un alza del 5%, el miércoles del 1,5% y el jueves del 6%. Tras este rally alcista, el viernes pasado el precio descendió un 1,8%, hasta los 137,7 euros, el sábado otro 2%, hasta los 134,89 euros MWh, y el domingo un 4,59%, hasta 128,70 euros MWh.