La frase de Frida Kahlo sobre la resiliencia: «Al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos que podemos»

Hay momentos en los que un problema parece demasiado grande para poder superarlo. Sin embargo, la experiencia demuestra que la capacidad de afrontar las dificultades puede ser mucho mayor de lo que imaginamos cuando todavía estamos en mitad de ellas. Frida Kahlo, cuya vida estuvo marcada por la enfermedad, el dolor físico y numerosas adversidades, dejó una frase que resume precisamente esa idea, «Al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos que podemos». Una reflexión sobre la resistencia humana que continúa cobrando sentido décadas después de su muerte.

Una vida marcada por el dolor

La historia de Frida Kahlo está estrechamente ligada a la adversidad. La artista sufrió poliomielitis durante su infancia y, en 1925, cuando tenía 18 años, estuvo implicada en un grave accidente de autobús que le provocó lesiones que marcarían el resto de su vida. Durante su recuperación comenzó a pintar y convirtió su propia experiencia física y emocional en uno de los principales temas de su obra. Estudios señalaban precisamente que aquel accidente inició una larga etapa de problemas físicos y dolor que aparece repetidamente en sus cuadros.

Su propia habitación terminó convirtiéndose en un espacio de creación. El Museo Frida Kahlo conserva en la Casa Azul la cama en la que permaneció inmóvil durante meses y el espejo colocado para que pudiera observarse mientras pintaba. También conserva corsés, muletas y medicamentos que permiten comprender hasta qué punto las limitaciones físicas estuvieron presentes durante su vida.

Convertir la dificultad en creación

La pintura se convirtió para Kahlo en una manera de representar aquello que estaba viviendo. Sus autorretratos muestran heridas, intervenciones médicas, dolor, identidad y emociones sin esconder las partes más incómodas de su existencia. Estudios describen el accidente de 1925 como un acontecimiento que redefinió su vida y señalan cómo el dolor físico terminó transformándose en un motor creativo para la artista.

Esta relación entre adversidad y creación explica en parte por qué Kahlo se ha convertido con el paso de las décadas en un símbolo de resistencia. Su figura ha trascendido el mundo del arte y actualmente continúa siendo estudiada desde perspectivas relacionadas con el feminismo, la discapacidad, la identidad y la representación del cuerpo. Su obra no presenta una versión idealizada del sufrimiento, sino una mirada directa sobre lo que significaba convivir con él.

La frase resume así una idea sencilla pero poderosa, ya que muchas veces desconocemos nuestra propia capacidad para afrontar una dificultad hasta que nos encontramos frente a ella. No significa que todo pueda superarse fácilmente ni que el dolor deje de existir, sino que la resistencia humana puede ser mayor de lo que creemos. Y esa es, precisamente, una de las razones por las que las palabras de Frida Kahlo continúan encontrando eco tantos años después.