Fliparás con este castillo español escenario de películas a nivel mundial

Las fortificaciones son uno de los rasgos más distintivos de la historia de España, y son muchos los pueblos que aún conservan algunas de ellas en muy buen estado. No obstante, no todos pueden presumir de que allí se hayan grabado films de Hollywood. Seguro que fliparás con este castillo español, donde se filmó la película «El reino de los cielos». No sólo debes conocerlo, sino también visitarlo.

Aunque los viajeros tienen numerosas localidades pequeñas que valen la pena, ésta se ha vuelto realmente popular. Considerando el efecto de esa cinta con las actuaciones de Orlando Bloom, Liam Neeson y Edward Norton, entre otros, aprovechamos para repasar algunas de las particularidades de este castillo así como el pueblo donde se encuentra.

Viajar: Fliparás con este castillo español

El Castillo de Loarre

En la provincia de Huesca se halla este impresionante castillo medieval, un punto de atractivo turístico desde hace décadas que ganó fama nuevamente luego de que fuera seleccionado por el director Ridley Scott como escenario de El Reino de los cielos. Fanáticos de esta película épica empezaron a llegar desde que se confirmó la elección de este castillo abadía para la cinta, interesados en recorrer los rincones donde se filmaron algunas de las escenas más importantes de la superproducción.

Ubicado en la entrada de los Pirineos de la provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón, la edificación resultaba perfecta para Scott y su equipo ya que domina la comarca desde lo más alto de la colina. Como decíamos al principio, estas fortificaciones eran levantadas en localizaciones estratégicas desde las cuales se podía prever el acecho del enemigo y combatirlo sin peligro.

Construido en el siglo XI y preservado como pocos en el territorio nacional, el Castillo de Loarre es un símbolo del país. Normalmente, los edificios han sufrido ciertos colapsos o daños que impiden su uso en grabaciones y producciones.

Sin embargo, el de Loarre es una excepción a la regla y por eso no es extraño que allí se realicen rodajes.

Una fortaleza reconocida

Declarada Monumento Nacional en el año 1906, para luego pasar a ser Bien de Interés Cultural, no son pocos los organismos internacionales que reclaman que se eleve a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde que se rodó El reino de los cielos, esas demandas se han multiplicado y no se descarta que las Naciones Unidas le de ese reconocimiento. Al margen, los españoles tenemos la inmensa suerte de poder disfrutar todo tipo de actividades si nos desplazamos a Loarre.

¿Qué se puede ver y hacer en el castillo?

Como otros edificios antiguos de distintas partes de nuestra geografía, hay varias clases de excursiones para hacer en el Loarre. Primero, se recomiendan las visitas guiadas; porque permiten no sólo caminar entre sus salones sino además entender mejor cuál es su trascendencia en el tiempo. Y puedes hacerle al guía todas las preguntas que te vayan surgiendo en el momento.

Una diferencia con otros castillos es que en este tienes senderos, uno fotográfico y otro interpretativo para una comprensión integral. Y si aún te quedan dudas, las audioguías y sala de audiovisuales las despejarán. ¿Buscas llevarte algún recuerdo de tu recorrido? Entonces ve a la tienda donde podrás comprar souvenirs para toda la familia, o descansa un rato y come algo en su cafetería.

El horario de apertura actual del castillo es de 11 a 17:30 horas todos los días menos los lunes que permanece cerrado. Evidentemente, deberías averiguar para ir los festivos y puentes porque puede que alguno de tales días no abran.

El precio de las entradas generales al Castillo de Loarre es de 6 euros, y la entrada más visita guiada cuesta 8 euros. Aconsejamos pagar esos 2 euros extra en todos los casos. Y no olvides que hay descuentos para algunos grupos de viajeros.

Estudiantes y carnet joven hasta 26 años, grupos de más de 20 personas y jubilados: 5,50 euros o 7 euros la visita guiada

De 6 a 16 años y grupos escolares de más de 20 niños: 4,50 euros o 6 euros la visita guiada

Menores de 6 años y minusválidos: gratis para entrada y para visita guiada

¿Cómo llegar al Castillo de Loarre desde Huesca?

La mayoría de los turistas llegan al Castillo de Loarre desde Huesca. Si esa es tu idea, desde el centro de la ciudad de Huesca hasta el Castillo de Loarre hay una distancia de poco más de 30 kilómetros. La ruta más directa hacia Loarre es tomando las carreteras A-132 y A-1206. Es un trayecto con paisajes bonitos, de unos 35 minutos, y que conviene tomarse con calma.

¿Qué más puedes hacer en el pueblo?

En la propia villa y sus alrededores deberías observar la Iglesia de San Esteban y las Casas señoriales de Loarre. Sin dejar de lado la antigua casa consistorial, el puente medieval y la cruz de término. Si bien el castillo es el principal protagonista localmente, eso no quiere decir que no haya otras cosas que ver y hacer. ¡Tómate un fin de semana para conocer esta localidad!