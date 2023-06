La extrañísima razón por la que debes pedir dos camas cuando vas a un hotel: palabra de una experta

Si estás planeando tus vacaciones, sabrás que el alojamiento es un tema delicado que puede tener una influencia muy importante en la experiencia en el destino que hayas seleccionado. No sólo se trata de su ubicación geográfica, sino también de aprovechar varios trucos que podrían serte de mucha ayuda. Por ejemplo, ¿por qué debes pedir dos camas cuando vas a un hotel?

Ésta es una pregunta que probablemente te has hecho, o que deberías empezar a hacerte a partir de este verano 2023. Si bien dormir en una cama grande tiene sus ventajas en el día a día, para pasar un par de noches fuera no hay nada mejor que dos.

¿Por qué es mejor pedir dos camas cuando vas a un hotel?

Habrás notado que algunos hoteles directamente no tienen camas grandes sino que juntan dos camas pequeñas para las parejas. Pero otros sí que diferencian sus camas según el tipo de huéspedes. Sea cual fuere tu caso, si viajas sólo te recomendamos que pidas dos camas pequeñas y no una grande. Al final, ¿para qué quieres una cama de 200 cm x 180 cm si no vas a ocuparla entera?

Pero esa es sólo una parte de este tema. La otra es por qué aconsejaríamos disponer de una segunda cama pequeña en hoteles. Muchas son las posibles respuestas, así que vamos a repasar los beneficios de tener una cama secundaria durante tu estancia.

La cama siempre hecha

Al contar con dos camas, puedes usar una durante el día y utilizar la otra para dormir por la noche. Siempre estarán hechas. Suponiendo que seas de esas personas que no pueden acostarse en una cama sin hacer, esto te librará de encargarte de ello. Además puedes dormir la siesta en una sin que eso sea un problema más tarde. O dejar tus cosas si no tienes mucha superficie.

Luego, aunque no es algo que sugerimos ni fomentamos, hay sujetos que tienen la costumbre de comer en la cama de los hoteles. Intenta no hacerlo pero, si lo haces, al poseer dos camas te asegurarás de que no haya restos de tu comida en la que duermas.

En resumen, lo que se gana es practicidad. Y no se pierde nada, porque jamás vas a dormir ocupando una cama grande entera. Ponlo en práctica en estas vacaciones, y disfruta de las virtudes de dos camas a la vez en vez de una sola de grandes dimensiones.