Los expertos revelan el truco para que tu salón parezca más grande sólo moviendo el sofá: así es cómo hay que ponerlo

Hay un truco para que tu salón parezca más grande, sólo moviendo el sofá puedes conseguir lo nunca visto. Podemos empezar a pensar en una serie de cambios que van a llegar a toda velocidad y realmente pueden cambiarlo todo. Tocará ver qué es lo que nos puede estar esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Son tiempos de cambios y de apostar claramente por un cambio de ciclo que sin duda alguna nos ayudará a ver nuestra casa de la mejor forma posible.

La falta de espacio es algo que podemos notar en la mayoría de las casas, en especial en estos días en los que tenemos que empezar a prepararnos para lo peor. De la mano de lo que, sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta, un cambio de ciclo que tendremos que ver llegar con una situación del todo inesperada. Por lo que, quizás tenemos que estar preparados para dar un giro radical en aquello que necesitamos. Es hora de apostar por algunos cambios que son sutiles pero fáciles de ver llegar.

Así es cómo hay que ponerlo

El sofá es una de las piezas más importantes de la casa, por lo que, debemos empezar a tener en cuenta algunas consideraciones que son claves. Es el momento de empezar a pensar en una manera diferente de conseguir algunos datos que pueden ser claves.

Para decorar bien un salón, debemos empezar a prepararnos para darle algunos a esta habitación su pieza estrella. El detalle que puede acabar siendo el que marque determinados ingredientes que acabarán siendo esenciales para poder conseguir lo que realmente nos interesa.

Esta habitación puede verse mucho más grande con la ayuda de determinados trucos y consejos que llegan de la mano de los especialistas. Obtener aquello que queremos pasar por cambiar un poco determinados detalles que acabarán marcando este nuevo camino que vamos a marcar.

Es momento de dejar determinados elementos que realmente se convertirán en algunos ingredientes que serán los que realmente pueden acabar siendo esenciales. Organizar bien nuestra casa pasa por darle a nuestra casa ese orden y espacio que queremos conseguir.

Este mueble puede acabar siendo el que se vea mucho mejor con un pequeño consejo que acabará siendo el que nos acompañará en estos días.

El truco para que el salón parezca más grande colocando así el sofá

Tal y como nos explican los expertos de Galerias el Tresillo: «Un sofá con chaise longue, por ejemplo, tiene muchas posibilidades y quizás no quieras colocarlo contra una pared. Sin embargo, esta es la mejor solución si lo que buscas es que tu salón gane metros cuadrados. Al hacer esto evitas que el sofá estorbe. Pero, también, este no ocupará tanto espacio visual en la estancia. Si has adquirido un sofá con chaise longue este puede ayudarte a determinar los extremos de tu salón, sobre todo, si tu vivienda cuenta con una cocina abierta al salón. Sea como fuere, recuerda siempre ponerlo contra una pared. Esto te ayudará a que visualmente tu salón parezca mucho más amplio».

Siguiendo con la misma explicación: «Para que tu salón parezca más grande el sofá nunca debe bloquear la entrada de la luz natural en el salón. Por eso, es un error que lo sitúes justo delante de una ventana. En estos casos, es importante que el sofá esté a una determinada distancia y siempre de frente o de lado. De esta forma, la luz no tendrá ningún obstáculo. En el caso de que la luz natural que penetre en la estancia no sea suficiente, puedes incluir luz artificial al lado de tu sofá. Estos elementos suelen ser muy decorativos, vienen muy bien por si quieres leer en tu sofá y le aportan a tu salón una luminosidad mayor. ¿El resultado? Parecerá mucho más grande».

Hay un último truco que debemos tener en cuenta: «¿Todavía no logras que tu salón parezca más grande con los consejos que te hemos dado? Pues entonces puedes optar por el concepto cuadrado. Esto quiere decir que si tienes más de un sofá los puedes colocar formando un cuadrado en el centro de la estancia con la separación entre ellos que corresponda. ¿Qué pasa con el resto de los muebles? Debes ponerlos contra la pared, como sucedía con el primer consejo que te hemos dado. Este es válido cuando no puedes poner tu sofá contra la pared por los motivos que sean, como que tengas estanterías o cualquier otro tipo de mobiliario. Recuerda arrimarlos bien a las paredes para despejar el centro».

Toma nota de estos importantes consejos para conseguir que tu salón parezca enorme, un simple gesto como mover el sofá realmente se notará mucho más de lo que imaginas.