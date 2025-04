Los expertos recomiendan no guardar jamás estos 3 alimentos en la nevera

Es habitual tener incertidumbres sobre si es conveniente almacenar ciertos productos frescos, como frutas y hortalizas, en la nevera o no. Frecuentemente, nos cuestionamos si sería preferible conservarlos dentro o fuera del frigorífico.

En este contexto, existen tres productos específicos que los expertos acuerdan que no deben refrigerarse nunca. A continuación, te explicamos cuáles son estos alimentos y las razones de esta recomendación.

Es esencial saber cómo almacenar correctamente estos alimentos, ya que forman parte de nuestro consumo diario. Al conservarlos adecuadamente, logramos mantener sus cualidades y extender su durabilidad. Teniendo en cuenta el precio de estos productos en nuestra cesta de la compra, resulta crucial atender a estos consejos.

Estos 3 alimentos nunca deben ir a la nevera

No todos los alimentos deben ir a la nevera, de hecho, hay muchos que no tienen por qué ir o no deben hacerlo. Teniendo en cuenta que lo que hace este electrodoméstico es conservar la temperatura ideal de los alimentos que guardamos en ella. Siendo una herramienta fundamental para que todo se mantenga en orden.

La historia de la nevera nos ha permitido que muchos alimentos tengan una vida útil más larga, con lo cual, no solo ahorramos, sino que ganamos en salud y en tiempo. No tener que hacer la compra cada día será algo que nos puede servir para poder acabar con las largas colas.

Puedes tener durante más tiempo determinados productos frescos, pero cuidado, porque hay algunos que no están hechos para estar en la nevera, sino todo lo contrario. Son alimentos que nos permitirán estar en plena forma y que son quizás más de un básico que no falta en tu casa.

El típico frutero en el que guardamos la fruta para que se vaya consumiendo más rápidamente, quizás acabe teniendo nuevos inquilinos. Algunos de los cuales quizás nunca hubieras imaginado que están presentes. Si nos fijamos en cómo están colocados los ingredientes tendremos algunas pistas.

Aunque quizás lo que más nos acabe sorprendiendo es que si ponemos estos alimentos en la nevera los estamos echando a perder más rápidamente. Por lo que justamente lo que acabaremos obteniendo es todo lo contrario. Estaremos destruyendo unos alimentos que además de necesitarlos en perfectas condiciones si los sacamos de la nevera.

Los expertos dan consejos en redes sociales, diciéndonos qué alimentos hay que poner en la nevera o sacar de ella. En este caso vamos a poder obtener una serie de pautas para mantener tres alimentos caros, deliciosos y saludables en perfectas condiciones.

Recomiendan no guardar nunca en la nevera estos ingredientes

No puedes guardar en la nevera estos ingredientes que tienes quizás actualmente en ella por diversos motivos. Uno de los más importantes es quizás una raíz que hemos incorporado recientemente en nuestra cocina por sus buenas propiedades, la comemos en algunas recetas y también como infusión.

El jengibre es quizás uno de los ingredientes que debemos sacar primero de la nevera. Al ser una raíz la temperatura que se recomienda es elevada, además de que en la nevera puede sufrir los efectos de una humedad que tendrá sus consecuencias. Hará que aparezca ese moho que puede ser altamente peligroso para la salud.

Para que el jengibre esté mejor, pero también para evitar los efectos del moho sobre la salud, es importante comer bien y especialmente si tenemos en cuenta que tenemos en nuestro poder un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia.

El otro ingrediente que erróneamente guardamos en la nevera y no deberíamos es la cebolla. Sí, se trata de un alimento que estará mucho mejor fuera de ella, ya que durará más y no sufrirá las consecuencias de esa humedad que hará que empiece a salirse algunas raíces.

La cebolla es quizás uno de los ingredientes que más usamos en la cocina, de tal forma que debemos tenerla siempre fuera de la nevera. Junto con las patatas que también pueden estar mejor en un lugar seco y cómodo. De esta manera conseguiremos un tipo de elemento que acabará siendo el que marque la diferencia.

El último de los ingredientes que según este experto debemos tener fuera de la nevera es una salsa muy americana que jamás nunca hemos probado o no tenemos en casa. Aunque hoy en día entre los niños es muy popular por su sabor dulce, el kétchup es el gran desconocido de toda una generación que creció con salsa y sabores naturales. En Estados Unidos es una salsa de lo más reconocida que estará siempre lista para la acción, especialmente si se deja fuera de la nevera.

Este alimento que en realidad es una mezcla de varios suele oxidarse rápidamente, por lo que evitaremos que tenga determinados sabores y que se eche a perder antes. De esta manera el kétchup estará mejor fuera de la nevera. Como acaba estando en los restaurantes de comida rápida que han popularizado este ingrediente.