Los expertos en limpieza coinciden: el fácil truco para limpiar el polvo de las mosquiteras en sólo un minuto

Las mosquiteras son de gran ayuda, sobre todo en verano, pero al estar expuestas al exterior no están exentas de llenarse de polvo, suciedad y todo tipo de insectos. Por este motivo, conviene limpiarlas con asiduidad porque son propensas a retener todo tipo de partículas con suma facilidad.

Aunque su limpieza es una labor tediosa y que en muchos casos no se realiza por falta de tiempo o ganas, la ventaja que tienen es que no es necesario desmontarlas para limpiarlas. Con unos pocos productos, y en menos de cinco minutos, se puede eliminar gran parte de la suciedad si se limpia de forma habitual.

Para una limpieza eficaz y rápida, uno de los métodos más sencillos es usar un paño de microfibra seco. Debido a sus propiedades ultrafinas, siendo más delgadas que un cabello humano, atrapan las partículas sin necesidad de usar ningún producto químico.

Pasos para limpiar correctamente la mosquitera

El primer paso consiste en limpiar la malla de forma suave de arriba hacia abajo. La microfibra retira el polvo sin necesidad de hacer presión y evita la rotura de la malla. Es sumamente importante no aplicar fuerza excesiva, ya que los puntos son muy finos y pueden dañarse.

Acto seguido, si la mosquitera está muy polvorienta, es aconsejable no utilizar agua u otro producto de limpieza. El polvo, al mezclarse con estos líquidos, genera una capa difícil de eliminar. Por ello, hay que hacer uso del paño seco para eliminar la suciedad.

Una vez que se haya eliminado la mayor parte del polvo, se puede proceder a limpiar con un paño semihúmedo.

Otras alternativas de limpieza

Otra de las prácticas más extendidas al limpiar la mosquitera es utilizar la boquilla suave de la aspiradora. Como es lógico, debido a la fragilidad del material de la malla, debe hacerse a potencia baja para no estirarla demasiado. Con varias suaves pasadas, sin presionar, es más que suficiente.

En caso de haber manchas, aquí sí es necesario el uso de agua acompañado de un detergente. Si se trata de manchas complicadas de eliminar, conviene utilizar un paño, bien escurrido y sin que gotee, con agua templada y una pequeña cantidad de detergente neutro. Una vez finalizada la limpieza, se deja secar por completo.

Productos a evitar

La esponja, a pesar de ser una de las soluciones más viables a priori, no conviene utilizarla debido a su aspereza. También deben evitarse cepillos duros, estropajos o cualquier producto afilado. Para el mantenimiento periódico, los paños son la mejor opción.