Una ex empleada cabreada con Primark revela su peor secreto: «La mayoría de…»

Primark, una destacada cadena irlandesa de ropa y complementos perteneciente al grupo Associated British Foods, comenzó su andadura en 1969 con la apertura de su primera tienda en Mary Street, Dublín, bajo el nombre de Penneys. La expansión de la marca en Irlanda fue rápida, con nuevas aperturas en Dublín y Cork. En 1973, Primark llegó al Reino Unido, adoptando el nombre que utilizaría fuera de Irlanda. Su crecimiento continuó con la adquisición de locales de C&A en el mercado británico en 2000, lo que consolidó su presencia con más de 100 tiendas.

Desde 2006, Primark ha intensificado su expansión internacional, inaugurando su primera tienda en Madrid y posteriormente en otros países europeos como Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. La marca ha seguido creciendo, con una notable expansión a los Estados Unidos en 2015, abriendo una gran tienda en Boston. En 2019, Primark inauguró la tienda más grande del mundo en Birmingham, que incluye servicios adicionales como peluquería y cafetería. En la actualidad, Primark cuenta con más de 400 tiendas en varios países, destacando con el mayor número en Reino Unido (191), España (56) e Irlanda (37).

Sale a la luz el ‘peor’ secreto de Primark

Daisy Pillard, una exempleada de Primark, ha compartido en TikTok un video revelador tras ser despedida por besarse con su novio en la puerta de la tienda. En su video, Pillard afirma que muchas cámaras de seguridad en Primark son en realidad falsas, diseñadas sólo para disuadir a los ladrones.

Según ella, estas cámaras no están conectadas y se usan simplemente como decoración para intimidar. Pillard promete que este video es el primero de una serie en la que planea desvelar más secretos sobre la cadena de tiendas.

Así se alerta de un robo

Otra ex empleada de Primark, Poleighh Soper, también ha decidido compartir en TikTok algunos secretos internos de la cadena.

En su vídeo, Soper explica que el anuncio de un supuesto «Sr. Brown» en el sistema de megafonía de Primark en realidad es un código para alertar al equipo de seguridad, conocido como Brown’s Security Services, sin que los clientes se den cuenta. Este método se utiliza para gestionar situaciones de sospecha de robo sin hacer acusaciones directas.

Soper también revela que, cuando los empleados sospechan de un posible robo, se les pide a los clientes que muestren el contenido de sus bolsos de forma disimulada, sin acusarlos directamente.

«Si sospechan que alguien ha robado, no pueden acusar directamente a esa persona. Cuando te acercas a la caja con un estuche de maquillaje u otro objeto similar, siempre lo abrimos y sacamos el pañuelo para verificar que no estás robando. Tenemos que sacar el pañuelo para asegurarnos de que no haya nada más en tu bolso. Sin embargo, en realidad no podemos acusarte de robo. Sólo debemos preguntar: ¿Te gustaría llevar también esto? Y te puedo asegurar que en 10 de cada 10 casos, la respuesta es no, gracias», explica.

Cosas que ocurren en las tiendas

Uno de los aspecto que han revelado algunos ex empleados de la cadena es que los trabajadores no disfrutan de los descuentos que otras tiendas suelen ofrecer, ni de largos descansos para el almuerzo, ya que sólo tienen 20 minutos. La única ventaja es el acceso anticipado a las nuevas colecciones, aunque no pueden apartar prendas para comprar después.

Además, los almacenes de Primark son tan grandes como las tiendas. Los dependientes deben pedir autorización para acceder a estos almacenes y, debido al desorden de cajas sin abrir, buscar puede ser muy complicado.

Por otro lado, los trabajadores recomiendan a los clientes que se aprovechen ciertos «trucos» para ahorrar dinero. Por ejemplo, si una etiqueta muestra precios en una moneda diferente, como libras o dólares, puede resultar en un descuento en la caja.

También es aconsejable revisar las cajas grandes en la zona de pijamas, ya que suelen contener piezas desparejadas a precios reducidos. Las encuestas aleatorias en caja pueden dar acceso a un sorteo de un vale de 250 euros, y las prendas con pequeñas imperfecciones suelen tener un 10% de descuento.

Finalmente, a pesar del aparente caos en las tiendas, los empleados aseguran que existe un método detrás de la disposición de los productos. Las pantallas y la disposición estratégica están diseñadas para fomentar la compra impulsiva, maximizando así las ventas.

Finalmente, a modo de curiosidades, cabe destacar que Primark, conocida originalmente como Penneys, abrió su primera tienda en Mary Street, Dublín, en 1969, y aún mantiene su presencia allí. Aunque la forma correcta de pronunciar su nombre es «Praimark,» es común escuchar variaciones como Primark. La tienda más grande del mundo se encuentra en Birmingham, con casi 15.000 m² y servicios adicionales como un Disney Café y un salón de belleza. El icónico producto de la taza de Chip de La Bella y la Bestia se agotó rápidamente en 2017.