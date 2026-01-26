En Europa casi no saben lo que es y en España no se entiende una casa sin ellas: es lo más importante

No se entiende una casa sin ellas en España, pero en Europa no saben ni lo que es, siendo uno de los primeros choques culturales que vamos a tener. Como en casa no vamos a estar en ningún sitio, partimos de la base que nuestro hogar puede acabar siendo la antesala de algo más, con ciertas peculiaridades que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Afrontamos una serie de cambios que llegan sin darnos cuenta de lo que nos está esperando y de lo que podemos conseguir con ello.

Viendo una casa española nos damos cuenta de que hay unos imprescindibles que no pueden cambiar, son los que son y sin duda puede acabar de marcarnos para siempre. Dentro y fuera de casa, deberemos estar muy pendientes de todo lo que sucede, pero también de ciertos elementos que van de la mano y que pueden ser esenciales en estos días que corren. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que vemos al salir de España y comprobar que no todo el mundo tiene este elemento.

Es lo más importante de una casa o casi en España

La privacidad es un elemento importante en estos días que tenemos por delante, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna tendremos en mente en estas jornadas que tenemos por delante.

En una casa española, no puede faltar una herramienta que añade privacidad, pero también protege nuestras ventanas del sol, el calor y también el frío o las inclemencias del tiempo. Son un elemento que es sinónimo de protección y puede acabar de darnos este elemento que necesitamos.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que primero que nos impacta de lleno cuando salimos de España y alquilamos una casa. Un elemento esencial en todas las ventanas no está y eso es algo que quizás nos costará creer, pero nada más salir de nuestro país, somos conscientes de que no tienen la costumbre de poner persianas en sus casas.

Es un elemento que deberemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no sabíamos que fuera tan importante. Pero la realidad es que no tenemos este elemento en casa.

Europa no tiene pero aquí no se entiende una casa sin ellas

Las persianas son un básico de todas las casas. Nos permiten disfrutar de una intimidad máxima, pero también nos protegen de las temperaturas o fenómenos extremos a los que nos enfrentamos con cada vez más frecuencia. Algo que en los otros países del mundo, no existe por completo.

Tal y como nos explican los expertos de Servicios24h, hay una serie de elementos que debemos tener en consideración y que son esenciales a la hora de entender por qué tenemos persianas los españoles:

Protección contra el sol. Las persianas ofrecen una protección efectiva contra el sol, especialmente durante los calurosos meses de verano. Ayudan a mantener los interiores frescos al bloquear los intensos rayos solares, reduciendo la necesidad de aire acondicionado, lo que supone un ahorro energético significativo. Además, protegen los muebles y otros elementos decorativos de los daños causados por la exposición prolongada al sol.

Razones estéticas y de diseño. Las persianas no solo son funcionales, también aportan un toque estético a las viviendas. Vienen en diversos estilos y materiales que pueden complementar cualquier tipo de decoración. Desde diseños modernos y minimalistas hasta opciones más clásicas y ornamentadas, las persianas pueden mejorar bastante el aspecto de cualquier habitación. Permiten personalizar la cantidad de luz natural que entra, creando ambientes acogedores y elegantes.

Función térmica y acústica. Las persianas actúan como una barrera adicional contra las temperaturas extremas, mejorando la eficiencia térmica del hogar. En invierno, pueden ayudar a retener el calor; mientras que en verano, mantienen el interior fresco. Además, proporcionan aislamiento acústico, reduciendo el ruido exterior y creando un ambiente más tranquilo y cómodo dentro de la casa.

Costumbres y cultura hogareña. En España, el uso de persianas está profundamente vinculado a la vida cotidiana y las costumbres hogareñas. Bajar las persianas por la noche es una práctica común que ofrece privacidad y seguridad. Esta costumbre tiene raíces en la cultura árabe, donde la privacidad dentro del hogar es altamente valorada. Las persianas permiten a las familias controlar su entorno y mantener la intimidad de sus hogares.

Una explicación que nos hace entender un poco mejor el motivo por el que tenemos persianas en casa y otros países no disponen de ellas. Estamos ante una serie de peculiaridades en lo que se refiere a nuestras casas que debemos tener en consideración.