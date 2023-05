Te está estropeando el Wifi: quita esto inmediatamente de tu casa

A todos nos ha pasado en alguna ocasión que nuestro WIFI no funciona correctamente y no entendemos la razón. Desconectamos y volvemos a enchufar nuestro router pero la red sigue sin funcionar correctamente. Sin embargo, muy pocos saben que esto puede deberse a que tenemos un aparato que interfiere con las ondas del WIFI y está estropeando nuestro router. Se trata de un electrodoméstico que todos tenemos en nuestras cocinas y te desvelamos cuál es.

Te está estropeando el router

Hasta hace no mucho tiempo, esto era algo que no tenía demasiada importancia, ya que por lo general no solemos tener el router en esta estancia. Sin embargo, en la actualidad la situación es muy diferente porque es habitual tener en la cocina electrodomésticos, enchufes, bombillas, altavoces inteligentes, etc.

Pues bien, estos aparatos pueden tener interferencias por el microondas. Los expertos señalan que este electrodoméstico únicamente afecta a la banda de los 2,4 GHz. La gran mayoría de teléfonos y ordenadores admiten la doble banda, así que podemos conectarlos a los 5 GHz y así evitar las interferencias.

Pero el problema no es tan sencillo de solucionar con los dispositivos de domótica, como lo enchufes y las bombillas, ya que normalmente solo funcionan en la banda de los 2,4 GHz. En este caso, solo podemos mantener estos dispositivos alejados del microondas para no tener interferencias cada vez que lo ponemos en marcha.

Ocurre exactamente lo mismo con los auriculares Bluetooth. Si los tenemos puestos mientras cocinamos, el microondas también puede afectarles y sufrir cortes en la conexión inalámbrica. Esto ocurre porque esta tecnología también utiliza la frecuencia de los 2,4 GHz.

¿Cómo mejorar la velocidad del WIFI?

Lo primero en lo que debemos pensar es en la ubicación del router. Aunque parece un asunto sin importancia, influye mucho en la señal. Por lo tanto, si lo colocamos en un sitio inadecuado, la cobertura no llegará bien a toda la casa.

Debemos colocar el router justo en el centro de la casa para que la señal se reparta bien por todas las habitaciones. También es importante ponerlo en un lugar elevado, ya que envía las ondas hacia abajo.

Las paredes limitan la señal, así que debemos evitar que haya obstáculos alrededor del router. Así nos aseguramos de que la cobertura sea buena en toda la casa. Claro que a veces con esto no es suficiente, en cuyo caso debemos utilizar un amplificador WIFI.

Se trata de un dispositivo de pequeño tamaño que podemos conectar directamente a un enchufe. Tal y como su propio nombre indica, sirve para amplificar la señal de una red WIFI. Es muy fácil de instalar y en muchos casos la configuración se realiza de manera automática.