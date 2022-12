Estos son los nombres más desternillantes de negocios que existen en España

Pensar en el nombre de un negocio es una de las principales responsabilidades de su propietario. Se trata de una decisión muy importante, que, por supuesto, debe ir acorde a la actividad del mismo y, en la medida de lo posible, ser original. Sin embargo, a juzgar por las publicaciones del usuario @MastersOfNaming en Twitter, hay quien no se toma la tarea de pensar en un buen nombre para su negocio demasiado en serio. En España hay multitud de negocios cuyos nombres es cuanto menos desternillante.

Los nombres de negocios en España más graciosos

¿Qué decir del restaurante de comida italiana ‘Pastaluego’? Suena muy parecido a la expresión ‘hasta luego’, así que hay quienes creen que, en vez de atraer clientes, les invita a que salgan del establecimiento.

¿Se te ocurre un mejor nombre para un negocio de hostelería situado en la ciudad de Valladolid que ‘Café Bar Lladolid’? Un juego de palabras que no dejan indiferente a nadie.

¿Quién no conoce el producto de limpieza ‘Don Limpio’? Seguramente al propietario de este negocio le pareció una buena idea inspirarse en el logo y en el nombre de este producto con el nombre ‘Dog Limpio’, sustituyendo la cara de Don Limpio por la de un perro en el logo.

¿A quién se le ocurrió bautizar a una empresa de extintores con el nombre ‘Palma Peña’? En el lenguaje coloquial, quiere decir que muere gente, lo que no aporta demasiada confianza en la compañía por parte de los clientes. Aunque el nombre es llamativo y original, se trata de una decisión de marketing completamente equivocada.

¿Y qué decir del restaurante japonés ‘Minabo’ en Madrid? Seguramente esta palabra no tenga ninguna connotación sexual en japonés, pero sí en español. Y es que, en el lenguaje coloquial quiere decir ‘pene’.

La persona que está detrás de @MastersOfNamig es Miquel Caimary, un diseñador gráfico de 34 años. «Me fijo en los carteles por la calle por deformación profesional. Además, en mi ciudad todo se llama Vila – lo que sea. Me parece aburridísimo. Ahí empezó mi fijación por los nombres de tiendas y negocios divertidos», explica a ‘Verne’.

Y añade: «Yo los sigo buscando, pero la gente me ayuda muchísimo. La cuenta sigue día a día porque me envían nombres buenísimos. Creo que está muy bien para echarse unas risas. Me llegan ejemplos de España y de toda Latinoamérica. La verdad es que tenemos mucha gracia».