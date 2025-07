Esto es lo que te puede pasar si usas tu crema solar del año pasado este verano, según una experta

Una experta ha hecho saltar la voz de alarma, esto es lo que te puede pasar si usas la crema solar del año pasado este verano. Un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no hubieras ni tenido en consideración, esa crema solar que nos sirve para mantenernos en perfectas condiciones. Nuestra piel se merece lo mejor, necesitamos empezar a verla como la puerta abierta a una serie de buenas sensaciones que quizás acabe siendo un problema.

Cuando queremos ahorrar más de la cuenta, priorizamos el dinero a unos cuidados que son esenciales en esta época del año. La inversión en algo que acabará siendo lo que nos acompañará en estos momentos será algo esencial en estos días. Por lo que, hasta el momento, debemos empezar a mantener algunos elementos que serán necesarios. La crema solar, dependiendo del uso que le demos, puede acabar siendo una parte que se queda sin ella. De tal manera que tocará estar muy pendientes de esos restos, que, en realidad, deberíamos usar durante más tiempo, todo el año hay que protegerse del sol.

Una experta te avisa de lo que te puede pasar

Cuando lo que queremos es protegernos del sol, siempre es mejor hacerlo de la mejor manera posible, con la ayuda de una serie de elementos que serán esenciales y que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. Son días de ver un poco más allá y hacerlo con la mirada puesta a un ahorro que no tiene que quedarse atrás de la salud.

Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que serán las que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Empezamos las vacaciones o los días en los que podemos disfrutar más del sol y lo hacemos de tal manera que tocará estar pendientes de la crema solar.

Es importante escoger la que mejor se adapte a nuestra piel y necesidades. El tipo de crema va cambiando con el paso del tiempo, los años hacen que tengamos que protegernos en mayor o menor medida con la ayuda de un producto que acabará siendo esencial.

La piel es el órgano más importante del cuerpo, por lo que cuidarlo es esencial, sobre todo en verano, que es la época del año en la que debemos estar preparados.

Esto es lo que te puede pasar si usas tu crema solar del año pasado

Los expertos no dudan en advertir de lo que puede pasar cuando decides usar una crema solar del año pasado. Las consecuencias pueden ser terribles, en especial si tu misión es cuidar esta parte tan importante y hacerlo de la mejor manera posible con la mirada puesta a una serie de cambios esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de Nuxe: «Para que los filtros solares permanezcan activos y protejan la piel, la crema solar suele durar sólo unos meses después de su apertura. Entonces, ¿cómo saber si su crema está caducada o puede seguir utilizándose? Hay que tener en cuenta el plazo postapertura, que indica el número de meses que se puede conservar la crema y aplicarla sin riesgo para la piel una vez abierta. Para encontrar esta fecha, nada más sencillo: basta con mirar en el lateral del producto hasta encontrar un pequeño pictograma en forma de tarro, en el que está escrito un número: bingo, indica el número de meses durante los cuales puede utilizar su producto con total seguridad una vez abierto. En NUXE, la eficacia de todos nuestros protectores solares está garantizada hasta 9 meses después de su apertura. Sin embargo, una vez transcurrido este periodo, no debes dejar tu crema en el armario durante varios meses, ¡y con razón! Pasado cierto tiempo, la estabilidad de los filtros solares ya no está totalmente garantizada y su acción protectora puede disminuir, abriendo la puerta al efecto «vainilla de fresa» de las quemaduras solares y a otros riesgos de todo tipo para la piel. Así que, como el sol no es moco de pavo, aplicamos la regla de oro del principio de precaución y cambiamos de crema solar cada año, para asegurarnos de que nuestra piel está protegida en todos los sentidos».

La manera en la que funciona y se aplica esta crema, tiene mucho que ver en esta fecha de caducidad: «En general, sabemos que la crema solar ayuda a proteger nuestra piel de los rayos UV del sol, que pueden hacerle mucho daño provocando quemaduras más o menos intensas (las famosas quemaduras solares), manchas de pigmentación, envejecimiento acelerado o incluso enfermedades cutáneas más graves como el cáncer de piel. Sin embargo, no siempre es fácil entender cómo funciona su acción protectora. En pocas palabras, el principio de protección de las cremas solares se basa en la combinación de varios filtros en el corazón de su fórmula. Existen dos tipos, cada uno con un funcionamiento ligeramente diferente: los filtros minerales, que reflejan los rayos UV como un espejo, y los filtros químicos, que absorben los rayos UV. Algunos productos solares pueden incluso combinar ambos».