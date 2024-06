Ésto es lo que esconden las llamadas que cuelgan en cuanto descuelgas

En las últimas semanas, la OCU ha denunciado una nueva modalidad de estafa en la que los usuarios reciben llamadas de números desconocidos en las que, tras un breve silencio, cuelgan. Este fenómeno, que recibe el nombre de robollamadas, es una estrategia que utilizan algunas operadoras para tratar de vender sus productos o servicios.

En realidad, se trata de una forma de spam telefónico. Es importante saber que, si has recibido una de estas llamadas, no afectará a tu factura telefónica ni está diseñada para robar tu información personal o bancaria.

Así funcionan las robollamadas

Probablemente hayas respondido a una llamada de un número desconocido y, tras un breve silencio, la llamada se corta sin que nadie diga una palabra. Este fenómeno, conocido como robollamadas, es cada vez más frecuente y puede ser realmente irritante. Pero, ¿qué hay detrás de estas llamadas aparentemente sin sentido?

Las robollamadas son una forma de spam telefónico que, aunque no representen una amenaza directa para tu seguridad bancaria o personal, son una gran molestia. Cuando atiendes una de estas llamadas, suele haber un silencio antes de que se cuelgue. Esto es porque los bots están programados para marcar números automáticamente.

Este método permite a las empresas de telemarketing maximizar la eficiencia de sus agentes, asegurándose de que sólo participen cuando hay alguien al otro lado de la línea. El breve silencio que se percibe antes de que la llamada se corte tiene la función de mantener la conexión activa mientras el sistema intenta encontrar un agente disponible. Si no lo consigue en un tiempo determinado, la llamada se termina automáticamente.

Además, estas robollamadas pueden tener el propósito de verificar si un número está activo y si alguien lo contesta. Esto es útil para las empresas que quieren actualizar sus listas de contactos y garantizar que están destinando sus esfuerzos de marketing a números válidos. Una vez que se confirma que un número está en uso, es probable que se vuelva a llamar en otra ocasión.

Una variante alarmante de este fenómeno ha surgido recientemente en España y otros países. En esta táctica, el objetivo de la llamada es conseguir que la persona que responde diga «sí». Generalmente, estas llamadas comienzan con una voz generada por inteligencia artificial que plantea una pregunta simple, como «¿Me escucha?» o introduce un tema para iniciar la conversación, como «Quería hablarle sobre…».

La finalidad es grabar al receptor diciendo «sí», lo cual puede ser maliciosamente utilizado para autorizar cargos o suscripciones no deseadas, empleando la grabación como prueba de consentimiento.

La OCU alerta sobre esta estafa telefónica

Desde hace un tiempo, la OCU está denunciando que algunos consumidores están siendo víctimas del «timo de la doble llamada», cuyo objetivo es, mediante engaños, hacer que los usuarios cambien de compañía. Esta práctica afecta a clientes de diversas operadoras (Pepephone, Movistar, Vodafone, entre otras) y frecuentemente utiliza el nombre de OCU para convencer a los usuarios de las ventajas del cambio.

La estafa se compone de dos llamadas consecutivas. En primer lugar, el usuario recibe una llamada en la que quien llama se presenta como representante de la compañía actual y anuncia una inminente subida significativa en la tarifa mensual (entre 15 y 20 euros, según los afectados). Esta llamada no proviene realmente de la compañía, sino de los estafadores.

Poco después, recibe una segunda llamada de otra compañía que ofrece una tarifa más favorable. En ocasiones, se menciona que esta compañía es recomendada por OCU, lo cual es falso.La nueva normativa sobre llamadas comerciales aún no ha conseguido impedir este tipo de llamadas no solicitadas, en las que la empresa que llama no se identifica, impidiendo que el usuario ejerza su derecho a revocar el consentimiento.

Una de las señales más evidentes de esta estafa es recibir dos llamadas en el mismo día o en intervalos muy cortos de tiempo. Este patrón de llamadas consecutivas debería levantar sospechas, ya que es una táctica comúnmente utilizada por los estafadores para confundir y presionar al usuario.

Otro indicador relevante es la notificación de subida de tarifa por teléfono. Generalmente, las compañías de telecomunicaciones anuncian estos cambios por escrito, adjuntos a la factura mensual, para asegurar que el cliente esté debidamente informado. Si la notificación se realiza exclusivamente por teléfono, es probable que se trate de una estafa.

Además, hay que estar atento a los anuncios de subidas superiores a 10 euros. Normalmente, los aumentos en las tarifas son menos significativos, de entre uno y cinco euros. Un aumento sustancial debería ser motivo de desconfianza y verificarse directamente con la compañía.

También es esencial considerar el aviso de una subida inminente sin el preaviso mínimo de 30 días. Las compañías están obligadas a informar a los clientes con suficiente antelación sobre cualquier cambio en la tarifa. Si se recibe un aviso de incremento sin este periodo de aviso, es una clara señal de alerta.