La estafa del supermercado sobre la que alerta la Guardia Civil: cuidado si no quieres acabar sin un euro

En la actualidad, existen multitud de modalidades de estafa, de las cuales advierte la OCU para que los usuarios estén alerta y no caigan en la trampa. En esta ocasión, nos toca hablar de la estafa del supermercado de la que advierte la Guardia Civil. Todos tenemos un supermercado de confianza al que solemos ir a hacer la compra semanal, así que no nos resulta extraño recibir comunicaciones suyas por correo electrónico o SMS.

Asimismo, en los último años, es muy habitual que nos suscribamos a la comunicaciones o nos hagamos socios para recibir descuentos, premios, promociones o información acerca de los nuevos productos. Pues bien, los ciberdelincuentes se están aprovechando de esto para robar información tanto personal como bancaria.

Así funciona la estafa del supermercado

La Guardia Civil ha emitido una alerta sobre la conocida como «estafa del supermercado», en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el establecimiento de confianza de los usuarios. Esta estafa opera a través de correos electrónicos que informan sobre supuestos premios ganados en sorteos.

El engaño se basa en aprovechar la familiaridad de los usuarios con su supermercado de confianza, lo que hace que la oferta de un premio no parezca sospechosa. Sin embargo, al hacer clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico, los ciberdelincuentes roban no sólo los datos de cliente, como el nombre o la dirección postal, sino que también pueden acceder a la tarjeta bancaria.

La Guardia Civil recuerda la importancia de examinar detenidamente el remitente y el contenido del correo electrónico recibido, prestando especial atención a la gramática y ortografía utilizadas. Si algo parece sospechoso, no descargues archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces incluidos en el mensaje.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece una serie de recomendaciones adicionales para protegernos contra este tipo de fraude: ignorar mensajes no deseados o correos electrónicos de remitentes desconocidos y realizar un seguimiento de las transacciones bancarias para detectar cualquier actividad sospechosa.

Qué es el carding y cómo evitarlo

El carding, un tipo de estafa que se centra en la obtención ilícita de datos de tarjetas bancarias, constituye una preocupación creciente en el ámbito de la ciberseguridad. Los ciberdelincuentes utilizan diversas tácticas para recopilar esta información, como el phishing, el smishing y el vishing, que implican engañar a las personas a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas fraudulentas.

Una vez obtenidos los datos de las tarjetas, los delincuentes verifican su validez y saldo, realizando compras de bajo valor para evitar levantar sospechas antes de efectuar transacciones de mayor cuantía. Para protegerse contra este tipo de fraude, es fundamental no proporcionar información bancaria en respuesta a comunicaciones sospechosas por correo electrónico o mensajes de texto. Es preferible acceder directamente a los sitios web escribiendo la dirección en el navegador.

Además, se recomienda evitar introucir datos sensibles en redes WiFi públicas y utilizar servicios de VPN para cifrar la transmisión de información. Finalmente, es importante realizar un seguimiento regular de las transacciones bancarias y considerar el uso de tarjetas prepago o virtuales como medida adicional de seguridad.

La OCU alerta de una estafa que roba los datos

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana para la mayoría de nosotros. Sin embargo, junto con las numerosas mejoras y funciones que ofrecen, también han surgido nuevas formas de estafas y robos de información. Esta semana, la OCU ha lanzado una advertencia sobre una función que los ciberdelincuentes pueden utilizar para robar datos personales y dinero: el Bluetooth.

Se trata una técnica de ataque conocida como «Bluesnarfing», que explota las vulnerabilidades de esta aplicación para acceder al dispositivo de la víctima y robar datos bancarios y personales. Esta técnica, difícil de detectar, permite a los ciberdelincuentes conectarse con el dispositivo sin autorización previa, comprometiendo contraseñas y datos sensibles, incluso a una distancia de hasta 15 metros.

Además del «Bluesnarfing», existen otras prácticas maliciosas como el «BlueSmacking», donde el atacante sobrecarga el dispositivo con solicitudes de conexión, y el «BlueBorne», que infecta inicialmente un dispositivo con malware y luego se propaga a otros equipos conectados por Bluetooth. Estas amenazas subrayan la importancia de estar alerta y tomar medidas para proteger nuestros dispositivos y datos personales.

Para prevenir situaciones como estas, el Banco de España ofrece una serie recomendaciones clave. En primer, sugiere mantener desactivado el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Además, recomienda activar el modo no visible para reducir aún más el riesgo de ser detectado por dispositivos no autorizados.

Por otro lado, el Banco de España subraya la importancia de mantener actualizado el software del dispositivo móvil. Las actualizaciones periódicas no sólo corrigen posibles vulnerabilidades existentes, sino que también fortalecen la seguridad de nuestros dispositivos, protegiéndonos así contra las posibles amenazas cibernéticas que, por desgracia, son cada vez más comunes.