La OCU ha lanzado una seria advertencia sobre el paracetamol que debes tener en cuenta, antes que nada. Es la época del año en la que más infecciones respiratorias pueden haber, por lo que estamos ante un elemento que se usa para poder paliar determinados problemas de salud.

Todos o casi todos tenemos paracetamol en casa, pero quizás hasta la fecha no has tenido en cuenta una serie de recomendaciones o directamente no te has leído el prospecto que lo acompaña. Esto es lo que dice la OCU sobre el paracetamol.

La OCU dice esto sobre el paracetamol

El paracetamol es uno de los medicamentos que más casas posee ahora mismo en su botiquín. Aunque estamos muy acostumbrados a tomarlo con bastante frecuencia, es importante conocer sus efectos y también la mejor manera de que llegue hasta nuestro cuerpo. La OCU ha querido zanjar un importante debate.

Lo más importante a la hora de descubrir qué elemento es el fundamental para que actúe correctamente es, recibir del propio médico la receta y las tomas necesarias de paracetamol según nuestra dolencia. Solemos tener la libertad de tomar el medicamento cuando nos parece apropiado.

Es un especialista el que debe determinar si necesitamos o no paracetamol. Un buen aliado de este elemento es buscar la forma de introducirlo cuando sea necesario. Es decir, dependiendo de lo que nos pase, tomar paracetamol será la mejor opción posible para estar bien.

Una vez tenemos claro la dosis de paracetamol que necesitamos, habrá llegado el momento de tomarlo y para conseguirlo, nada mejor que hacerlo de una manera que el cuerpo lo absorba a las mil maravillas. Hay un momento que es el adecuado para recibir este medicamento.

Hay medicamentos que requieren tomarlos antes de las comidas y otros que lo hacen después. Con el estómago lleno o vacío los efectos del paracetamol pueden ser muy distintos, por lo que será mejor conocer un poco mejor cómo funciona este elemento, antes que nada.

La OCU ha revelado cuál es el mejor momento para tomar el paracetamol, un medicamento que debe hacer efecto lo antes posible ya que como todos cumple con una función básica. Lo que dice la OCU sobre la forma de tomar este medicamente quizás te sorprenda o acabe siendo todo un mundo para ti. Así es como deberías tomarlo para que funcione bien.

Así es como debes tomar paracetamol según la OCU

A la hora de tomar paracetamol la mejor manera de tomarlo es con el estómago vacío según los expertos de la OCU. Podremos de esta manera descubrir una forma de que haga efecto más rápidamente que es justo lo que necesitamos en todos los medicamentos, aunque este sí lo permite.

El miedo a que nuestro estómago sufra las consecuencias es algo que nos afecta a todos, pero podemos superarlo sabiendo que es perfectamente compatible con este medicamento que no admite determinadas bebidas. A la hora de tomar medicamentos de este tipo hay dos medidas que hay que eliminar de la dieta.

En primer lugar, el zumo de pomelo, no es nada bueno para mezclar con el paracetamol, puede afectar a los efectos de este medicamento. Por lo que, durante el tratamientos será mejor que optes por otro tipo de zumos, tu cuerpo te lo agradecerá y notarás la diferencia.

Como la mayoría de los medicamentos, hay que prestar mucha atención al alcohol, elimina cualquier bebida de este tipo para obtener los mejores resultados posibles. En este caso, debes tener en cuenta que estaremos ante un tipo de elemento que acabará siendo el que marque la diferencia.

Literalmente lo que dice la OCU es que: “El paracetamol es medicamento es un analgésico y antipirético para calmar el dolor y la fiebre. Para que comience a hacer efecto cuanto antes, interesa que se absorba también lo antes posible y por tanto es mejor tomarlo con el estómago vacío. En concreto la ficha técnica del paracetamol especifica que esto es especialmente importante si se trata de una comida rica en hidratos de carbono.”

También añade que para tomar este o cualquier otro medicamento se necesita: “En cualquier caso, antes de tomar un nuevo medicamento sea con o sin receta, debes leer siempre el prospecto, donde recoge la información clave para hacer un uso correcto del medicamento: infórmate sobre sus indicaciones, dosis adecuadas, efectos adversos, posibles interacciones.” De esta manera conseguiremos tomarlo bien.

Será la forma en la que conseguiremos obtener los mejores resultados posibles, cuidando al máximo nuestro cuerpo y las menores consecuencias posibles. Un elemento que quizás hasta la fecha no has tenido en cuenta, pero a partir de ahora lo podrás poner en práctica.

Vas a ver como este tipo de medicamento siguiendo las recomendaciones de la OCU, acaba siendo mucho más efectivo.