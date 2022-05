Este es el trucazo para elegir la fruta en mejor estado del supermercado

Según la Organización Mundial de la Salud, los adultos debemos consumir tres raciones de fruta al día para tener una buena calidad de vida. La fruta aporta muchos beneficios a la salud tanto física como mental gracias a su alto contenido en vitaminas y minerales. A la hora de comprar la fruta en el supermercado, hay algunos consejos que debemos tener en cuenta para elegir las piezas más sabrosas y que se encuentran en mejor estado.

Lo primero y más importante es elegir siempre frutas de temporada ya que su consumo ayuda a cuidar el medio ambiente. Además, le aportan al organismo los nutrientes que necesita en cada estación del año. Por ejemplo, las frutas de verano, como la sandía o el melón, tienen un contenido en agua. Mientras, las frutas de invierno, como la naranja, son ricas en vitamina C y refuerzan las defensas.

Cómo elegir las mejores frutas del supermercado

Melón

El melón es, junto con la sandía, la fruta estrella del verano. Lo mejor es elegir una melona ya que las hembras son más dulces. Identificarlas es muy sencillo porque las rayas forman circunferencias alrededor del tallo. Mientras, las rayas de los machos son longitudinales de punta a punta. Debemos desconfiar de los melones demasiado verdes y brillantes, y apostar por aquellos que tienen una piel firme y dura.

Sandía

Si la sandía no está madura, lo más probable es que no sepa a nada a la hora de comerla. Un truco muy sencillo para escoger la mejor sandía en el supermercado es darle un golpe muy suave. Si suena a hueco, pero no demasiado, está perfecto. La textura de la corteza debe ser firme.

Piña

Es fundamental que la piña esté en su punto para asegurarnos de que el sabor va a ser el deseado, a medio camino entre ácido y dulce. Para saber si la piña está madura, tenemos que fijarnos en: es firme al tacto, es de color amarillo uniforme y es consistente. Nunca tenemos que comprar una piña que tenga zonas muy negras o verdes.

Cereza

Para hacernos con las cerezas más sabrosas y frescas, lo primero es fijarse en el aspecto de la piel, la cual tiene que estar brillante y tersa. Si la piel está arrugada, es una mala señal porque significa que las cerezas no están frescas. Por supuesto, no deben tener ninguna rotura o mancha.

Estas son las cosas que hay que tener en cuenta para elegir la mejor fruta en el supermercado.