En este pequeño pueblo de 13 habitantes de Soria está el árbol centenario más antiguo de España: una encina de 17 metros de alto

Una encina de 17 metros de alto

Un pueblo de 13 habitantes tiene el árbol centenario más viejo de España

Tal y como nos explican desde Sorianitelaimaginas: «Hablar de la provincia de Soria, es hablar de naturaleza. A lo largo y ancho de la geografía provincial encontramos espacios naturales únicos. La Laguna Negra, Urbión, el Cañón del Río Lobos, la Fuentona, el Sabinar de Calatañazor, la Laguna de Cebollera o el Cañón del Val son algunos de los más conocidos, pero existen en la provincia otros mucho más desconocidos pero no por ello menos impresionantes. Es el caso de la encina de Valderromán, considerada como la más antigua de España, con una vida de más de 800 años».

Siguiendo con la misma explicación: «La encina, conocida en la comarca como carrasca de Valderromán, es el mejor ejemplar de su especie en este espacio y en la provincia de Soria. Este árbol gigante no es una excepción en las inmediaciones, donde podemos encontrar abundantes y centenarios ejemplares con formas variadas y estéticas. Esta encina se encuentra en el interior de un LIC, denominado Encinares de Tiermes, e incluido en la Red Natura 2000 de espacios naturales de ámbito europeo. Este espacio ocupa 1.153,32ha. y se encuentra en el sureste de la provincia de Soria, en la cabecera del río Tiermes o Manzanares, entre las bellas localidades de Carrascosa de Arriba, Valderromán y Hoz de Arriba, en las irradiaciones más occidentales del Sistema Ibérico que llegan a entroncar con el Sistema Central, en altitudes entre los 1060 y 1285 metros».

Este árbol es la excusa perfecta para viajar a Soria: «Volviendo a la encina, este árbol sorprende por su majestuosidad, con un tronco de 5,19 metros de perímetro y 17 metros de altura, que llegó a dar sombra a unos 300 metros cuadrados. Un radio que en 2018 se vio reducido a consecuencia de una fuerte nevada, que fracturó una de sus ramas a consecuencia del peso de la nieve. No obstante, sigue mereciendo la pena visitar no solo ésta encina sino todo el entorno natural, e incluso pasear por las calles del pueblo y conocer la iglesia de Santa María Magdalena, que cuenta en su interior con una pila bautismal románica».