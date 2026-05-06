Este país busca reforzar su ejército: prevé incorporar hasta 1.000 soldados más en 2028 en plena escalada de tensión en Europa

Austria se prepara para reforzar significativamente su capacidad militar en los próximos años. El país ha anunciado la incorporación de alrededor de 1.000 soldados nuevos para 2028, una medida que responde a la necesidad de rearme ante el actual escenario en el que Europa se encuentra.

Un refuerzo progresivo

Este plan busca aumentar el número de efectivos del Ejército Federal de Austria de forma progresiva hasta alcanzar el refuerzo de los 1.000 soldados antes del 2028. Actualmente, Austria cuenta con un ejército bastante pequeño, con unos 15.000 militares, lo que hace que el refuerzo lo incremente de forma significativa.

El objetivo es mejorar la capacidad operativa del país y cuánto tardan en responder ante una posible crisis o a nuevas amenazas. Esto además, refleja una tendencia general que se está tomando en Europa, que es aumentar el gasto y la preparación militar.

Este plan incluye múltiples inversiones como en equipamiento, tecnología y formación para poder adapatarse a los complicados desafíos de la actualidad, desde la ciberseguridad hasta una posible guerra.

Neutralidad

Históricamente, Austria simpre ha mantenido una posición de neutralidad militar en los conflictos bélicos como la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial. Sin embargo, el nuevo escenario político del mundo está obligando al país a reforzar sus capacidades defensivas.

El incremento de las tropas no implica que vayan a dejar de mantenerse neutrales, pero sí que están buscando adapatarse a las nuevas amenazas, incluídas las tecnológicas.

Aunque Austria no forma parte de la OTAN, sí que coopera con diferentes paises europeos en materiales de defensa y participa en misiones internacionales de paz.

Un cambio silencioso

Este anuncio puede parecer bastante modesto en comparación con otros ejércitos de Europa, que tienen un número mayor, pero supone un cambio importante en la política de defensa de Austria y de Europa, ya que, que se esté rearmando un país que siempre ha sido neutral debería encender las alarmas en el resto de países.