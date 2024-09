Éste es el grupo de personas va a tener que dejar la cerveza inmediatamente: lo dicen los médicos

Hay un grupo de personas que deben dejar la cerveza inmediatamente, lo dicen los médicos y puede salvar vidas. Las bebidas alcohólicas han estado con la humanidad desde hace miles de años, pero no son demasiado buenas para un grupo de personas muy concreto. Afrontamos una serie de cambios que son los que marcarán esta situación que puede convertirse en una realidad en todos los sentidos. Los años no pasan en vano, a medida que sumamos años, podemos tener más y más problemas de salud para poder seguir con nuestros hábitos.

La salud es lo primero, si dejando de beber cerveza o alcohol podemos empezar a gestionar algunos elementos que van de la mano, podemos empezar a cuestionar algunos retos que son fundamentales. Alejarnos de algo que puede ser negativo, se convertirá en una realidad. En especial, si tenemos en cuenta que se trata de una bebida que socialmente está muy presente. En todas partes, tenemos algunos elementos que pueden llegar de la mano. En este caso, quizás tenemos en mente algunos problemas de salud que van asociados. Los expertos han hablado de lo que debemos dejar atrás.

Lo dicen los médicos

Los médicos se han manifestado para poder dar con algunos datos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Es el momento de empezar a gestionar algunos gestos que son claves y que pueden ayudarnos a no tener determinados elementos que son claves.

Es hora de apostar con algunos detalles que son claves para nuestra salud. Hacer caso de los especialistas que han llegado a una contundente conclusión. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de pautas que nos pueden ayudar a crear determinados buenos hábitos.

No nos damos cuenta de lo importante que es la alimentación para la salud, pero acabará siendo el elemento que nos ayude a estar mucho mejor. Especialmente si tenemos en cuenta que la comida puede acabar siendo uno de los elementos que más debemos tener en mente.

La cerveza es una de las bebidas más consumidas del mundo, nos guste o no, está muy presente en los actos sociales. Aunque en realidad, no todo el mundo, puede consumirla, sino que hay que tener cuidado con aquellas personas que tenemos por delante y que pueden ser significativos.

Este grupo de personas no deben seguir bebiendo cerveza

Esta cerveza fresquita que nos espera al final de una dura jornada o durante un fin de semana en el que queremos desconectar un poco del día a día. Cualquier excusa es buena para disfrutar de esta bebida, pero cuidado, porque en realidad, estamos ante un detalle que puede ser clave.

Una de las enfermedades más comunes que se verá especialmente afectada ante el consumo de alcohol es la demencia. A determinadas edades y en especial ante personas mayores, podemos empezar a visualizar algunos cambios que son claves y que debemos tener en cuenta. En el Daily Mail hay un artículo de un especialista que nos advierte de los riesgos de consumir alcohol a determinadas edades: «el especialista en mente Dr. Richard Restak exploró la importancia de mantener vivos los recuerdos para evitar la amenaza de demencia en la vejez. Aquí, en un segundo extracto de su nuevo libro, The Complete Guide To Memory, describe las formas en que puede aumentar su memoria y sus posibilidades de mantener a raya el Alzheimer. La memoria es la clave para mantener la agudeza mental y la velocidad del pensamiento».

Siguiendo con su explicación: «Las opiniones publicadas sobre el consumo de alcohol parecen variar de un mes a otro, incluso de un día a otro. Por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica en 2018 encontró que una cohorte de 9.087 personas que no bebían alcohol mostraban un mayor riesgo de demencia en comparación con aquellos que bebían moderadamente. Entonces, ¿qué se deduce de algo así? ¿Todo el mundo debería dejar de beber moderadamente y sobrevivir a sus vecinos distintas? Eso no tiene sentido. Tengo grandes dificultades para pensar en el alcohol, un asesino conocido, aunque débil, de las células cerebrales, como beneficioso, o incluso solo un factor neutral en el desarrollo de la demencia. He buscado en el mundo de la literatura sobre el consumo de alcohol leve a moderado y las noticias no apoyan la conta de beber más, sin importar cuán pequeña sea la cantidad. Que yo sepa, no existe evidencia de que el alcohol solo deteriore la memoria mientras deja ilesos otros procesos cognitivos».

Por lo que, si queremos conservar la memoria o tenemos antecedentes de esta enfermedad en la familia, será mejor no consumir alcohol o los efectos de este tipo de bebidas pueden ser claves.