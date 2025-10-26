Este bicho se ha convertido en plaga y está acabando con un bosque en el País Vasco

Está acabando con un bosque en el País Vasco, este bicho que se ha convertido en una plaga que puede hacer historia. La propia naturaleza puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede ser lo que nos hará estar pendientes de un insecto que causa estragos en los bosques de medio mundo y ha llegado a España para quedarse.

Este animal se ha convertido en un problema para los bosques del País Vasco, una plaga que puede cambiarlo todo. Los expertos de Forestales: «Este bicho es un lepidóptero de la familia Lymantriidae. Es de carácter forestal, por lo que lo normal es que lo encontrareis en el monte cerca de encinas, robles, castaños…, aunque resulta muy nociva en cuanto a los frutales se refiere. A diferencia de la procesionaria del pino, estos gusanos en vez de crear bolsones parecidos a la telaraña, crean unos plastones de forma ovalada, aspectos aterciopelado y de un color pardo-amarillento de entre 2 y 4 cm. Suelen colocar estos plastones en las ramas y troncos».

Siguiendo con la misma explicacion: «Los huevos son redondos, de color gris-amarillento. Al igual que muchos insectos estos tambien sufren una metamorfosis pasando por diferentes estadios, pero con una diferencia, la hembra tiene un estadio mas que el macho. Las primeras larvas (nenotas L1), viven todas juntitas en el plastón, son muy pequeñas (2-3 mm)y de color oscuro con largas cerdas (pelos). La segunda fase larvaria (L2) abandona la fase gregaria. La tercera fase (L3) aumenta en tamaño hasta los 7 mm manteniendo su color negro. Entre la cuarta y quinta fase (L4-L5) el tamaño de este gusano aumenta considerablemente llegando a medir de 7 a 9 cm, con un color grisáceo con unos tubérculos (puntos) dorsales de color rojo y azul. Si os dais cuenta los tubérculos rojos son los que se ven en la foto que nos enviaron».

Puede acabar siendo un problema para todos: «Como medidas de control podemos destruir los plastones y colocar cintas alrededor del árbol engrasadas, para evitar que las orugas puedan trepar y de esta manera aplicar el insecticida correspondiente al cerezo y por supuesto sobre las orugas atrapadas. También se utilizan trampas de feromonas, por las que se ven atraídas las orugas y quedan atrapadas en ellas. Por supuesto en amplias zonas en las que se tiene certeza de que esta plagado se han llegado a hacer fumigaciones masivas para erradicar a esta plaga tan nociva para nuestros montes».

Si ves esta plaga debes tener mucho cuidado y evitar en cierta manera adoptar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará expandiéndose por unos bosques en los que puede acabar imponiéndose de forma peligrosa.