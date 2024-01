Este argentino alucina con las opiniones de sus amigos españoles

Un argentino se ha quedado en shock después de conocer las opiniones de sus amigos españoles sobre sus compatriotas. Argentina es uno de los lugares del mundo desde el que vienen más personas para vivir en España, durante los últimos tiempos hemos vivido casi un éxodo masivo sin precedentes, llegando a marcar unas cifras que son especialmente llamativas. No es de extrañar que con este aumento de los argentinos que llegan a España, hayan aumentado también los vídeos en los que se muestran los choques culturales a los que se enfrentan. Empezar en un país nuevo no es fácil, aunque tengan la lengua en común, conlleva algunos problemas.

Alucina este argentino con las opiniones de los españoles

El año 2023 se cerró como uno en el que más argentinos han decidido venir a nuestro país en busca de una vida mejor. La puerta de entrada a Europa y unas facilidades para poder empezar a trabajar y crearse un proyecto vital que hacen que sea casi una necesidad dar este paso importante.

Todos aquellos que llegan para trabajar o para estudiar no dudan en colgar en sus redes sociales las opiniones de nuestro país. Verse con ojos de alguien de fuera siempre es un plus. Especialmente porque pensamos que somos muy parecidos y no lo seremos. Por lo que al final de este recorrido nos daremos cuenta de nuestros defectos o virtudes.

Este argentino forma parte de los que, en este año de récord, teniendo en cuenta que según el INE en solo el primer trimestre llegaron a nuestro país 29.500 personas procedentes de este país. Una cantidad de argentinos que ya viven, trabajan o estudian en España por lo que son parte de esta fuente de anécdotas en redes sociales que va ganando popularidad.

Este joven se ha convertido en uno de los que genera más alegrías y risas con los suyos y también con sus amigos españoles. La integración de estas personas es total, tal y como vemos, por esas similitudes, pero cuidado, que también tiene un lado bueno y otro malo, si nos fijamos en lo que piensan sus amigos españoles de ellos.

Generalizar nunca es algo bueno, en todos los sitios las personas son como son, si en nuestra propia familia ya tenemos de todo, en otro país, puede haber caracteres o formas de ser distintos, dependiendo de con quién nos hayamos encontrado en el camino.

Esto es lo que piensan de los españoles este argentino

Este argentino ha hablado alto y claro de lo que piensan los españoles sobre él. Una opinión que cambia en función de cuál de sus amigos habla al respecto. No siempre todo el mundo tiene la misma opinión de algo o alguien, a veces va cambiando y puede acabar siendo diferente.

El primero de sus amigos le deja por las nubes, con una opinión de los argentinos que es toda positiva. Le va dando las diferentes cualidades que al final acaba haciendo que se sienta como la persona más afortunada del mundo. Afirmando que sí, que tiene razón, los argentinos son lo más.

Pero la segunda persona que expone su opinión de los argentinos le deja totalmente desconcertado. Afirmando que se trata de personas muy habladoras y que realmente sabe en todo momento qué es lo está esperando. Por lo que al final de este recorrido, le dice que son demasiado habladores y que con las mujeres o relaciones no son muy fieles.

No sabe si le está piropeando al decirle que son como un hermano pequeño que, pese a ser como es, lo acabas queriendo de la misma forma que a esa persona que está despertando una serie de intereses que quizás nadie hubiera imaginado. Siendo alguien que ha acabado marcando un antes y un después en algunos aspectos principales.

Esta situación de no saber bien, cómo es, si es bueno o malo, muestra un poco la dualidad del ser humano. Nadie es muy bueno o muy malo, siempre suele haber un término medio que debemos tener en cuenta. Pero cuidado, las palabras de este hombre al final no dejan lugar a dudas.

Serán lo que serán, pero los argentinos son campeones del mundo. Un título que han estado mucho tiempo esperando, después de su época dorada, han vuelto a conseguir ser los mejores en lo suyo. El fútbol ha sido capaz de paralizar a un país que se ha volcado con la selección.

De la misma forma que pasó cuando España ganó su mundial. Todo el país lucía orgulloso y se sentía especialmente bien en conversaciones con amigos de otros países que no tenían la suerte de disponer de este tipo de triunfos. El fútbol une y lo acaba cambiando todo, especialmente en estos tiempos que vivimos en los que esta pequeña alegría dice mucho de todo un país.