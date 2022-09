Estas son las diferencias entre el cachopo y el san jacobo

Si alguna vez has comido cachopo asturiano puede que no sólo hayas disfrutado de lo bueno que estaba sino que además es posible que pensaras, que en realidad era un San Jacobo. En ambos casos estamos hablando de carne empanada en cuyo interior encontramos otros ingredientes como el queso, pero entonces ¿son lo mismo? Pues no exactamente de modo que vamos a ver a continuación, cuáles son las diferencias entre el cachopo y el san jacobo.

Diferencias entre el cachopo y el san jacobo

Tanto el cachopo cuyo origen está como ya hemos mencionado en Asturias, como el San Jacobo que parece que se originó en iglesia Parroquial de Santiago Apóstol en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) son dos de nuestros platos de carne más tradicionales y también que más nos gustan. En ambos casos se trata de carne que se reboza con pan rallado ( o también con harina) y que dentro suele llevar queso y otro ingrediente, pero lo cierto es que no son exactamente lo mismo debido a su relleno y también a su modo de preparación.

Estas son las diferencias existentes entre el cachopo y el san jacobo: