Están a 10 minutos de Madrid: estas son los ciudades con alquileres más baratos

Vivir cerca de Madrid con un alquiler económico es posible en este pequeño municipio situado a menos de 20 kilómetros de la capital. El encanto de la vida en este pueblo atrae a numerosos jóvenes y familias en crecimiento que optan por un cambio drástico en su estilo de vida. Con el coste de la vida incrementándose continuamente, mantener un cierto nivel de comodidad requiere realizar una mudanza esencial.

Destinar el salario de uno de los integrantes de la pareja al pago del alquiler pone a una familia o pareja en una posición vulnerable frente a los problemas que pueden surgir en una ciudad donde los gastos comienzan tan pronto como se sale de casa. Descubre cuál es el mejor lugar para alquilar a un precio asequible cerca de Madrid.

Es el mejor sitio para vivir de alquiler por un precio asequible

Los alquileres están por las nubes si lo comparamos con unos sueldos que no suben todo lo que deberían. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo necesario, la capital puede dejar de ser el mejor sitio para vivir si queremos hacerlo con todas las comodidades necesarias. Un piso nuevo y amplio con todos los servicios que se acabe convirtiendo en un hogar.

Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para una mudanza que puede ser la definitiva. Los pueblos que están cerca de Madrid cada vez se convierten en grandes atractivos para jóvenes y familias que quieren cambiar un poco su forma de vida, apostando claramente por la comodidad y el ahorro que supone pagar menos en alquiler.

Si bien es cierto que tendremos que desplazarnos, en este pueblo lo haremos solo 20 kilómetros que son los que nos separan de Madrid. En coche o en transporte público son unos minutos y una cantidad de dinero que se sumará a unos gastos que pese a la distancia pueden ser menores.

Sacrificamos tiempo, pero ganamos en espacio, un lugar en el que vivir con todas las garantías posibles y un espacio suficiente para crecer. Un piso para instalarse con la familia o con la pareja en busca de una vida un tanto más tranquilo y un poco de relax en una casa que hasta puede tener piscina y nos podemos permitir con nuestro sueldo. Si estás pensando en cambiar de vida, aquí vivirás cerca de Madrid pagando un alquiler bajo.

Está al lado de Madrid

En los pueblos que están cerca de Madrid no se para de construir, son el lugar en el que se recibe a aquellos madrileños que ya no pueden pagar los costes de vivir en el centro. La vida está cada vez más cara, no solo la luz y el agua, también una comida que parece que supone una nueva hipoteca, es casi imposible comer bien sin dejarse menos de 100 euros a la semana.

Todo un reto que podremos equilibrar con una mudanza que acabará siendo necesaria, especialmente en estos días que están por llegar. Hay varias opciones a unos 20 kilómetros de Madrid, los pueblos más populares son: Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Coslada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón. Pero cuidado no se paga lo mismo en estos sitios.

Pozuelo de Alarcón es el lugar en el que más se paga, unos 14 euros por metro cuadrado. Lo que supone que un piso de 90 metros costará unos 1.260 euros. Un precio que no se diferencia mucho del que pagaríamos en Madrid, por lo que debemos encontrar otras opciones iguales o más atractivas.

Una de las más deseables es Coslada en la que pagaríamos 10,9 euros el metro. El mismo piso de esos 90 metros nos costaría de alquiler 981 euros, quizás nos quede algo de margen con el sueldo de uno de los miembros de la pareja para poder pagar desplazamientos o algún que otro capricho.

Fuenlabrada es un poco más barato, el metro está en 10,4 euros. Al final acabará suponiendo por un piso de las mismas medidas que los anteriores un coste de 936 euros. Hay diferencias de cientos de euros entre unos y otros, pero en definitiva lo importante es hacerse con ese piso que nos permita crecer y tener unas buenas condiciones de vida.

Habrá llegado el momento de empezar a plantearse una mudanza si los precios del alquiler siguen subiendo y necesitamos más espacio o dinero a final de mes. España se lleva la palma en lo que cuesta emanciparse, aunque debemos tener en cuenta que tendremos que estar preparados para ahorrar un poco si queremos dar el paso. Tener algo de dinero ahorrado nos permite buscar con calma y quizás alguna que otra oportunidad que acabe materializándose en aquello que queremos, una casa a nuestra medida por el precio que queremos.