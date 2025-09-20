Esta es la única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir: tiene sentido

El español, un lenguaje que se expande y evoluciona de manera continua, tiene aproximadamente 500 millones de hablantes nativos, situándose como el segundo idioma más hablado del mundo, solo superado por el chino en cuanto a número de hablantes nativos. A través de su historia, se ha transformado, ajustándose a los cambios culturales y sociales de quienes lo hablan. Además de su vasta riqueza lingüística, el español presenta particularidades fascinantes, entre ellas un misterio lingüístico: hay una palabra en español que se puede pronunciar pero no se puede escribir.

La palabra en español que se pueda pronunciar pero no escribir

En el español, se plantea la existencia de una palabra singular: el imperativo «salirle». Este término se compone de «sal», del verbo «salir», y el pronombre enclítico «le». La particularidad radica en que se puede pronunciar, pero carece de una forma ortográfica específica aceptada en las normas gramaticales.

La razón es que los pronombres enclíticos se unen como sufijos al verbo; por ejemplo, «llámame». Al unir «sal» y «le», se formaría «sal-le». Sin embargo, al escribirlo de esta manera, se crea «salle», una palabra que no tiene relación con el sentido original, rompiendo las normas ortográficas. Por lo tanto, aunque se pueda pronunciar, su escritura conforme a las reglas gramaticales resulta imposible debido a esta limitación. ¡Esta es la palabra en español que se pueda pronunciar pero no escribir!

La Real Academia Española (RAE) sugiere alternativas para evitar la ambigüedad asociada con la palabra «salle», proponiendo expresiones que comuniquen el mismo mensaje de manera clara y sin romper las reglas ortográficas. Por ejemplo, en lugar de utilizar «salle a su encuentro», se sugiere decir «Sal al encuentro de esa persona».

Palabras más raras

Aquí hay algunas palabras curiosas y poco comunes en español:

Acecinar : no se trata de cometer un asesinato con ceceo, sino de salar las carnes y exponerlas al aire, o transformar un producto cárnico en cecina.

: no se trata de cometer un asesinato con ceceo, sino de salar las carnes y exponerlas al aire, o transformar un producto cárnico en cecina. Agigolado : un adjetivo originario de la provincia de Segovia, que describe la sensación de ahogo y presión en el pecho que alguien siente al hacer algo con un esfuerzo leve.

: un adjetivo originario de la provincia de Segovia, que describe la sensación de ahogo y presión en el pecho que alguien siente al hacer algo con un esfuerzo leve. Arrebol : se refiere al efecto de la luz solar sobre las nubes al amanecer o al atardecer, otorgándoles tonalidades rojizas.

: se refiere al efecto de la luz solar sobre las nubes al amanecer o al atardecer, otorgándoles tonalidades rojizas. Bahorrina : se utiliza para denotar muchas cosas desagradables que se han arrojado al agua, contaminándola. También puede describir a un grupo de personas groseras y vulgares.

: se utiliza para denotar muchas cosas desagradables que se han arrojado al agua, contaminándola. También puede describir a un grupo de personas groseras y vulgares. Bonhomía : significa amabilidad, sencillez, bondad y honestidad en el carácter.

: significa amabilidad, sencillez, bondad y honestidad en el carácter. Depauperar : indica debilitar o agotar física o moralmente, ya sea a uno mismo o a otra persona.

: indica debilitar o agotar física o moralmente, ya sea a uno mismo o a otra persona. Falcado : se refiere a algo que tiene una curvatura similar a la de una hoz.

: se refiere a algo que tiene una curvatura similar a la de una hoz. Farmacopea : se trata de un repertorio o libro que contiene fórmulas medicinales, ya sean fármacos o tratamientos fitoterapéuticos.

: se trata de un repertorio o libro que contiene fórmulas medicinales, ya sean fármacos o tratamientos fitoterapéuticos. Picio : se utiliza para describir a alguien excesivamente feo.

: se utiliza para describir a alguien excesivamente feo. Quincalla : hace referencia a un conjunto de objetos de metal, generalmente de poco valor, como tijeras, dedales, imitaciones de joyas, entre otros.

: hace referencia a un conjunto de objetos de metal, generalmente de poco valor, como tijeras, dedales, imitaciones de joyas, entre otros. Réprobo : describe a alguien condenado a penas eternas.

Sempiterno: Indica algo que durará para siempre, que, habiendo tenido un principio, no tendrá fin.

: describe a alguien condenado a penas eternas. Sempiterno: Indica algo que durará para siempre, que, habiendo tenido un principio, no tendrá fin. Vagido : es el gemido o llanto de un recién nacido.

: es el gemido o llanto de un recién nacido. Zaino: describe a alguien traidor, falso o poco confiable en sus tratos.

Datos curiosos

El año 959 marca la aparición del primer documento escrito en español, redactado por un monje del convento de San Justo y San Pastor en La Rozuela. Aunque su contenido no posee relevancia histórica en términos de su significado, constituye una lista detallada de provisiones y distribución de quesos pertenecientes al convento.

A pesar de la creencia común de que el español se limita a Europa y América, es un idioma ampliamente extendido que se habla en los seis continentes. En Europa, se habla en España; en América, está presente en todos los países de Centro y Sudamérica, con la excepción de Brasil, donde un número considerable lo utiliza como segunda lengua. En África, se habla en Ceuta, Melilla, Islas Canarias, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Además, en Oceanía se encuentra en la Isla de Pascua, en la Polinesia. Sorprendentemente, en la Antártida, el español se habla en la localidad argentina de Fortín Sargento Cabral y en Villa La Estrella, una localidad chilena.

Un estudio reciente ha revelado que el español se posiciona como el segundo idioma más rápido para pronunciar, justo después del japonés. Según la investigación realizada por la Universidad de Lyon, tanto el español como el japonés presentan una menor carga de información en cada sílaba, lo que obliga a los hablantes a construir expresiones más extensas y a emplear un mayor número de palabras para comunicar sus ideas.

Después del Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1994, se decidió redefinir las letras «ch» y «ll» como dígrafos en lugar de letras independientes en el alfabeto español. Aunque ya no se consideran letras individuales, estas combinaciones de dos letras aún forman parte del sistema gráfico del español.