Esta es la ciudad que lleva ardiendo desde 1962 hasta nuestros días

Hay una ciudad que lleva ardiendo desde 1962 hasta nuestros días, no ha podido ser apagado un incendio que parecerá sacada del infierno. Un hecho singular que parece sacado de una película o de una serie, pero es una realidad que puede acabar siendo la que ha dejado este pueblo vacío siendo todo un récord Guinness.

Este lugar cumple con esta singularidad que la convierte en una de las más destacadas, siendo un riesgo vivir en ella. Tantos años siendo pasto de las llamas han hecho de ella un peligro para sus habitantes, pero también por una serie de elementos que se han ido desgastando. Esta es la única ciudad del mundo que lleva ardiendo desde 1962.

Desde 1962 hay una ciudad ardiendo

Antes que nada, debes saber que no es que los bomberos no hayan podido acabar con el incendio, sino que simplemente se trata de una ciudad con unas cualidades que son radicalmente distintas. No hay ninguna ciudad en el mundo como esta, que realmente cumpla con unas condiciones que son excepcionales.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que es una ciudad que se alza cerca de las minas de carbón. Un tipo de material que durante la revolución industrial se convirtió en esencial para todas las fábricas y también las casas o las ciudades. Era el elemento esencial para hacer funcionar unas infraestructuras que han acabado marcando el destino de una ciudad que se encuentra en el corazón de Estados Unidos.

Este país se ha gastado millones de dólares intentar apagar este incendio que ha acabado siendo lo que ha acabado con la ciudad y ha alejado a sus habitantes a lo largo de los años. La situación excepcional que ha vivido este lugar del mundo se ha visto especialmente afectado por una serie de detalles importantes.

El fuego no está en la superficie, por lo que es casi imposible de detener ante unas minas de carbón que se han convertido en un problema mayor. La temperatura del interior de la tierra en este lugar es tan alta que ha acabado deteriorando las calles o las carreteras de una ciudad que parece sacada de un libro de ciencia ficción, pero es una realidad.

A partir de ahora, si quieres quedarte con el personal en una conversación que puedes empezar, explicando cuál es la ciudad que lleva desde 1962 ardiendo.

Centralia es la ciudad que lleva ardiendo décadas

El año 1962 lo recodarán los habitantes de Centralia, ciudad que está en el estado de Filadelfia y se ha convertido en un auténtico infierno. Desde que el fuego llegó a este lugar, no se ha marchado, provocando que poco a poco, aquellos que habían llegado a esta ciudad en busca de un trabajo para el que vivir, se ha convertido en un desierto.

De las 2.000 personas que vivían en los años 60, hoy en día quedan solo 7. Los pocos resistentes a irse de un lugar que ha sido su hogar, pese a estar viviendo unas condiciones que se han convertido en un auténtico reto si tenemos en cuenta lo que ha acabado sucediendo en esta ciudad como consecuencia de este gran incendio.

El suelo de lo que fueron minas de carbón, que ahora están en llamas, ha provocado algunas grietas en el suelo que ha significado la salida a la superficie de un gas tóxico. Por lo que no es recomendable que determinados puntos de esta ciudad estén habitados o se construyan casas. De hecho, muchas de las que ya había sido destruidas. Bien por estas grietas o por los expertos que han intentado apagar el fuego.

El gobierno se ha gastado 42 millones de dólares en busca de una reubicación de las personas que viven en ella. Además de otras decenas de millones intentando apagar un fuego que por su singularidad está siendo casi imposible de detener. El carbón mantiene activa unas llamas que han llegado a su clímax durante estos años y quizás sigan siendo una realidad que acompaña esta ciudad.

Centralia es, pues una de las ciudades más peculiares del mundo y seguro que jamás has escuchado una historia similar que acompañe este tipo de minas que en su día dieron trabajo a miles de personas y ahora son el motivo por el que no se puede vivir en este lugar. Un cambio que ha dejado a todo el mundo en shock.

Siendo la única ciudad que está en llamas desde hace mucho tiempo. Un tipo de lugar que ha acabado siendo el que se ha convertido en una auténtica novedad que acabará siendo lo que marque un viaje muy especial. En las redes sociales vemos como son muchos los que se deciden en visitar este punto del planeta que se ha convertido en una ciudad fantasma que pone los pelos de punta.