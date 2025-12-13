España en el punto de mira de la NASA por lo que llega en 2026: «Es potencialmente peligroso»

La NASA pone a España en el punto de mira por lo que llega en 2026, es potencialmente peligroso. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en estos días que hasta la fecha no sabíamos, es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Este año que llega podemos empezar a tener en consideración algunos cambios que sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración, con algunos elementos que quizás hasta ahora no sería del todo posible.

Los expertos de la NASA no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que está a punto de pasar. Estamos viviendo una temporada astronómica en la que nuestro país está en el punto de mira. Será uno de los que tendrá algunos detalles más importantes, por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Faltan unos días para entrar en un 2026 que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es potencialmente peligroso este fenómeno

España es una de las zonas del mundo que está en el punto de mira de la NASA. Estamos viviendo unas jornadas en las que cada detalle cuenta y en especial, si tenemos en cuenta que en unos días viviremos algunos detalles en los que todo puede acabar siendo posible.

Este nuevo año que estamos a punto de iniciar, estará marcado por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. En especial en estos días en los que cada detalle puede acabar convirtiéndose en una dura realidad que nos afectará de lleno.

Este cielo estrellado que vemos cada noche, puede convertirse en día. Por lo que, hasta el momento, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden convertirse en una dura realidad. Una novedad que, sin duda alguna, tocará empezar a terne en consideración.

Es muy peligroso este fenómeno que tenemos por delante, un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en breve. Viviremos unos días en los que el día se convertirá en noche con el riesgo que esto conlleva. El eclipse del siglo será una realidad en breve.

La NASA pone en el punto de mira a España este 2026

Un eclipse de sol total puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Un momento casi místico que puede convertirse en un riesgo, ante la avalancha de personas que llegarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como explican los expertos del Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país».

Siguiendo con la misma explicación: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media).

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València».

Nuestro país será uno de los que recibirá este eclipse de la mejor manera posible: «En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados».