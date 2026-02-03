Si España entra en guerra esto es lo que va a pasar con tus ahorros según los expertos

En un contexto global donde las tensiones geopolíticas parecen no disminuir, la posibilidad, aunque remota, de que un país como España enfrente escenarios de conflicto o guerra genera cierta inquietud, especialmente en cuanto a la seguridad de las finanzas personales. La realidad es que la inestabilidad internacional puede desencadenar situaciones económicas delicadas, lo que hace imprescindible que cada persona conozca hasta qué punto su dinero está protegido ante eventuales crisis extremas.

España, como miembro activo de organismos internacionales y participante en decisiones clave como recientes resoluciones de la ONU, se encuentra en un escenario donde las decisiones políticas pueden repercutir en el ámbito financiero. Por eso, es fundamental comprender qué mecanismos de protección existen para los ahorros de los ciudadanos, qué límites tienen y cómo actuar para minimizar riesgos. En especial, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) juega un papel esencial.

¿Qué ocurre con tu dinero en el banco si España enfrentara una guerra?

El Fondo de Garantía de Depósitos, más conocido como FGD, es una entidad legalmente establecida en España para proteger a los depositantes en caso de insolvencia bancaria. Su creación se formalizó a través del Real Decreto Ley 16/2011, firmado en octubre de 2011, con la finalidad de reorganizar y unificar los sistemas de garantía que existían anteriormente en cajas de ahorro, bancos y cooperativas de crédito.

Este fondo actúa como un seguro para los clientes, asegurando que sus ahorros estén protegidos hasta cierto límite si la entidad financiera donde guardan su dinero entra en quiebra o enfrenta un proceso judicial de insolvencia.

El funcionamiento del FGD es sencillo pero de gran importancia. Todas las entidades financieras que operan en España (bancos, cajas y cooperativas) están obligadas a adherirse al Fondo. Esto garantiza que, ante cualquier eventualidad grave, los clientes podrán recuperar su dinero hasta un máximo de 100.000 euros por titular y por entidad. Esta cantidad es el tope legal que cubre el fondo para evitar pérdidas directas en los depósitos bancarios.

Cabe destacar que este límite no es exclusivo de España; es una medida armonizada a nivel europeo, que establece un mínimo de protección que todos los países miembros deben ofrecer. Sin embargo, hay países donde esta cobertura puede ser mayor, pero en ningún caso inferior a esos 100.000 euros.

¿Qué productos están protegidos?

El FGD cubre principalmente los depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y otros productos similares donde el dinero está guardado de forma tradicional en una entidad financiera. Esto incluye también los depósitos en valores tales como bonos o acciones que hayan sido depositados en la entidad, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y dentro del límite de 100.000 euros.

Sin embargo, es fundamental entender que este fondo no protege otras formas de inversión, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, criptomonedas o inversiones directas en bolsa. Estos productos no están garantizados porque su valor puede fluctuar según el mercado, y el fondo no cubre pérdidas por desvalorización ni riesgos propios de estas inversiones.

Coberturas adicionales

El Fondo de Garantía de Depósitos también ofrece coberturas especiales y adicionales para ciertos casos puntuales. Por ejemplo, depósitos relacionados con operaciones inmobiliarias residenciales, pagos excepcionales ligados a situaciones personales como divorcios, jubilaciones o fallecimientos, o indemnizaciones por daños sufridos por error judicial o delitos, pueden gozar de una protección temporal ampliada hasta por tres meses desde que se recibe el dinero o se hace transferible legalmente.

Esto permite que en momentos críticos o excepcionales, como una posible guerra en España, ciertos fondos que normalmente no estarían cubiertos puedan tener una protección adicional.

¿Qué pasaría con tu dinero en caso de quiebra o guerra?

En un escenario hipotético donde un banco entre en concurso de acreedores (es decir, quiebre o insolvencia) el Fondo de Garantía de Depósitos actuaría como un mecanismo de compensación para los ahorradores.

En este caso, el banco estaría obligado a informar al FGD sobre sus clientes y los importes depositados. El fondo, tras verificar los datos, se pondría en contacto con los clientes para gestionar la devolución del dinero garantizado, hasta el límite de 100.000 euros por persona y entidad.

Sin embargo, si tus depósitos superan esa cantidad, el exceso quedaría expuesto a posibles pérdidas o demoras en la recuperación, ya que no están cubiertos por el fondo.

Por este motivo, los expertos recomiendan, en primer lugar, diversificar los ahorros, evitando mantener cantidades excesivas en un solo banco. Abrir cuentas en diferentes entidades incrementa la cantidad total garantizada, ya que la protección se aplica por separado a cada banco.

Otra estrategia útil es abrir cuentas conjuntas, ya que la garantía máxima se multiplica por el número de titulares. Por ejemplo, una cuenta con dos titulares tendría una cobertura de hasta 200.000 euros en total.

Aunque la situación de guerra en España es improbable, conocer cómo funciona el Fondo de Garantía de Depósitos y qué protecciones ofrece es fundamental para mantener la tranquilidad financiera.